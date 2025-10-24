رفض إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، الدخول في حرب كلامية مع آرني سلوت، نظيره في ليفربول، بعدما قلل من شأن ناديه، بعد أسابيع من الجدل المصاحب لصفقة المهاجم ألكسندر إيزاك بين الناديين.

وأدلى مدرب ليفربول بتصريحاته بعد خروج ألكسندر إيزاك (26 عاما) بسبب إصابة في الفخذ من مباراة الفريق الأحمر يوم الأربعاء الماضي، التي انتهت بفوزه 5-1 على مضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بدوري أبطال أوروبا.

وكان إيزاك انتقل إلى ليفربول قادما من نيوكاسل في صفقة انتقال طويلة الأمد في الميركاتو الصيفي الماضي بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني، بعد شد وجذب استمر لأسابيه، شهد إضرابه عن التدريبات واللعب.

وأضاف سلوت لاحقا أن إيزاك، الذي سجل هدفا واحدا في 8 مباريات مع ناديه الجديد، يعاني لأنه "لا يمكن مقارنة لاعب ربما لم يتدرب أو يلعب في فترة ما قبل الموسم مع ناد أصغر بالانتقال إلى ليفربول".

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بأنه مضطر للدفاع عن نيوكاسل بسبب تصريح سلوت بأنه "ناد أصغر" نظرا لظهورهما المستمر مؤخرا، قال هاو للصحفيين: "لست مضطرا لفعل ذلك، لا أشعر بذلك، لكن من الواضح أنك تعرفون ما سيكون ردي".

وأضاف في تصريحاته التي أدلى بها في مؤتمر صحفي قبل مباراة فولهام بالدوري الإنجليزي: "لا أعتقد أن من الحكمة أن أتدخل في هذه المناقشات، على ما أعتقد، أليكس لم يعد في هذا النادي، لذا فلن أعلق على تلك التصريحات".

وأوضح المدرب الإنجليزي: "الوضع هنا جيد جدا، إنه ليس مثاليا، لدينا أشياء يجب تحسينها وتطويرها".

وواصل: "الملاك هنا قاموا بتطوير المرافق منذ أن كنت هنا بشكل جيد للغاية، ويمكنكم أن تروا أن هناك أعمال بناء جارية حاليا على أمل تقديم أداء أفضل في المستقبل، لكن ليس لدي أي شكوى".

وأتم: "لدينا العديد من الرياضيين المميزين هنا، ندير أمورهم بشكل جيد في الوقت الحالي".

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا