أصبح الدولي الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث، واحدًا من أبرز أهداف كبار الأندية في الدوري الإنجليزي بفضل المستوى المميز الذي يقدمه سواء في الموسم الماضي أو الحالي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي بورنموث لن يناقش أي عروض للاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لكنه سيسمح له بالرحيل في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن بورنموث سيكون مستعدًا للسماح لسيمينيو بالانتقال في حال الحصول على عرض بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن اللاعب يحظى باهتمام قوي من ليفربول وتشيلسي.

صاحب الـ25 عامًا يلعب في صفوف بورنموث منذ انتقاله من بريستول سيتي في يناير 2023، حيث يمتد عقده مع النادي حتى صيف 2030.

وخاض سيمينيو خلال هذا الموسم 8 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراة في كأس كاراباو، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 أهداف.