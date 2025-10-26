المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
شرطان يحسمان الصفقة.. صراع بين ليفربول وتشيلسي لضم سيمينيو

محمد همام

كتب - محمد همام

09:24 م 24/10/2025
سيمينيو

أنطوان سيمينيو لاعب برونموث

أصبح الدولي الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث، واحدًا من أبرز أهداف كبار الأندية في الدوري الإنجليزي بفضل المستوى المميز الذي يقدمه سواء في الموسم الماضي أو الحالي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نادي بورنموث لن يناقش أي عروض للاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لكنه سيسمح له بالرحيل في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة أن بورنموث سيكون مستعدًا للسماح لسيمينيو بالانتقال في حال الحصول على عرض بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، خاصة أن اللاعب يحظى باهتمام قوي من ليفربول وتشيلسي.

صاحب الـ25 عامًا يلعب في صفوف بورنموث منذ انتقاله من بريستول سيتي في يناير 2023، حيث يمتد عقده مع النادي حتى صيف 2030.

وخاض سيمينيو خلال هذا الموسم 8 مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراة في كأس كاراباو، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 أهداف.

الدوري الإنجليزي تشيلسي ليفربول بورنموث سيمينيو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

