صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

بي بي سي

سلوت يدافع عن صلاح

أكد أرني سلوت، مدرب ليفربول، أن "آخر ما يقلقه بشأن محمد صلاح هو مستواه"، ليدافع عنه بعد الانتقادات التي واجهها مؤخرا.

وقال سلوت في مؤتمر صحفي: "اللاعبون يهدرون الفرص، هو بشر مثلنا، نحن فقط لسنا معتادين على إهداره للفرص".

وأضاف: "الأهم أنه دائما ما سجل الأهداف لصالح ليفربول، وآخر ما يقلقني هو عودته للتهديف مجددا، لقد فعل ذلك طوال مسيرته، وأتوقع أن يفعل ذلك مرة أخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة".

سكاس سبورتس

عودة ديلاب

أكد إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، أن مهاجمه ليام ديلاب عاد إلى التدريبات بعد تعافيه من الإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، مشيرا إلى أنه بات قريبا من العودة للمشاركة مع الفريق قبل الموعد الذي كان متوقعا.

وكان من المتوقع في البداية أن يغيب اللاعب الإنجليزي لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع بسبب الإصابة، قبل أن يلمح ماريسكا لاحقا إلى أنه سيغيب حتى ديسمبر المقبل.

المدرب الإيطالي عاد ليؤكد لن يكون متاحا للمشاركة عندما يستضيف الفريق منافسه سندرلاند الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت، وربما يشارك بشكل طبيعي في المباراة التالية.

ديلي ميل

منافسة ليفربول وتشيلسي

يخوض ناديا ليفربول وتشيلسي منافسة على ضم أنطوان سيمينيو، مهاجم بورنموث.

ولن يناقش بورنموث أي عروض محتملة لضم اللاعب الغاني في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لكنه قد يسمح له بالرحيل في الصيف المقبل.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

مبابي يتحدى برشلونة

أكد كيليان مبابي نجم ريال مدريد أن الكلاسيكو ضد برشلونة هي المباراة التي يريد الجميع خوضها.

ويأمل مبابي يحقق الفوز الأول على برشلونة بقميص ريال مدريد في كلاسيكو يوم الأحد المقبل.

وقال مبابي: "إنها المباراة التي يريد الجميع مشاهدتها، على مستوى الأندية لا يوجد ما هو أكثر تميزًا منها إنها المباراة التي يريد الجميع لعبها، لكننا لا نريد فقط أن نلعبها، بل نريد الفوز بها".

وأضاف: "نأمل أن يكون يومًا رائعًا بالنسبة لنا، وسنفعل ما يحتاجه ريال مدريد، وهو الفوز دائمًا واللعب بشكل جيد من أجل جميع مشجعي الملكي".

ماركا

غياب رافينيا

لن يكون البرازيلي رافينيا جناح نادي برشلونة جاهزًا لمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وخضع رافينيا لعدة فحوصات واختبارات في التدريبات وتأكد عدم جاهزيته لخوض مواجهة الكلاسيكو.

ويفضل الطاقم الفني عدم المخاطرة باللاعب البرازيلي، لذلك سيغيب عن مباراة ريال مدريد.

لابورتا: سنفوز في البرنابيو

يثق خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة في تحقيق الفوز على ريال مدريد خلال كلاسيكو الدوري الإسباني.

وقال لابورتا: "الكلاسيكو دائما ما يكون تنافسي، اللاعبون يسعون لتقديم أفضل ما لديهم، أعلم أن لاعبينا مُتحمسون للغاية، أنا مُقتنع بأنهم سيُقدمون لنا ما يُسعدنا، وأننا سنفوز في البرنابيو كما فعلوا في العام الماضي".

وأضاف: "أشعر أن اللاعبين متحمسين للغاية من أجل تحقيق الفوز".

الصحافة الإيطالية

موقع نابولي الرسمي

ضربة في نابولي

أعلن نادي نابولي تعرض حارس مرماه أليكس ميريت للإصابة قبل لقاء إنتر في إطار الأسبوع الثامن من منافسات الدوري الإيطالي.

وأفاد النادي الإيطالي أن حارس مرماه تعرض للإصابة في التدريبات، حيث أظهرت الفحوصات إصابته بكسر في مشط القدم الثاني بالقدم اليمنى.

فوتبول إيطاليا

إنتر يريد موهبة كومو

يريد نادي إنتر التعاقد مع جوهرة كومو اللاعب الأرجنتيني نيكو باز والذي دخل ضمن أنظار عدد من الأندية العالمية.

ويسعى النادي الإيطالي إلى تقديم عرض بقيمة 58 مليون يورو لضم جوهرة كومو.

ويمتلك نادي ريال مدريد أحقية التعاقد مع نيكو باز من جديد مقابل 10 ملايين يورو.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

نانت يتنفس الصعداء

عاد نانت إلى طريق الانتصارات في الدوري الفرنسي بعد فوزه الصعب على ضيفه باريس إف سي بنتيجة (2-1)، في افتتاح منافسات الجولة التاسعة من المسابقة.

ويدين نانت بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماتيس أبلين، الذي سجل هدف الحسم ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة أعادت إليه التوازن بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري مصطفى محمد كبديل في آخر 20 دقيقة، بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء لصالح اللاعب العربي المنضم حديثًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فوت ميركاتو

مارسيال في مأزق

تزداد معاناة المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال مع فريق رايادوس دي مونتيري المكسيكي، في ظل استمرار عجزه عن التسجيل منذ انضمامه للنادي الصيف الماضي.

ورغم التوقعات الكبيرة التي صاحبت وصوله بعقد يمتد حتى عام 2027، لم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا من ترك أي بصمة هجومية حتى الآن.

مشجعو مونتيري بدأوا يفقدون صبرهم تجاه نجم مانشستر يونايتد السابق، الذي لم يسجل أي هدف منذ بداية الموسم، رغم الدعم الذي يجده من زملائه وعلى رأسهم الإسباني أوليفر توريس.

الصحافة الألمانية

سكاي سبورتس

بايرن يتحرك لضم جويهي

اتخذ نادي بايرن ميونخ أولى خطواته لضم مارك جويهي، مدافع فريق كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية، بداية من الموسم المقبل.

وعقد مسؤولو بايرن ميونخ اجتماعًا مع وكيل أعمال المدافع الإنجليزي، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم، للتعاقد معه في صفقة انتقال حر، بعدما كان اللاعب ذاته قريبًا من الانتقال إلى ليفربول في الميركاتو الصيفي الماضي.

كيكر

مستقبل كين

يدرس نادي بايرن ميونخ تمديد عقد مهاجمه الإنجليزي هاري كين، الذي ينتهي في عام 2027، بعد مستوياته الرائعة مؤخرًا تحت قيادة المدرب فينسنت كومباني.

وفي المقابل كشف هاري كين عن ترحيبه بتجديد عقده مع البايرن، موضحًا موقف المفاوضات الحالي قائلًا: "لن تُعقد المحادثات الشهر المقبل، ولكن ربما في العام الجديد، سنناقش الأمر حينها، نحن في وضع جيد، أشعر أنني بخير، لسنا في عجلة من أمرنا، أنا لست كذلك والنادي أيضًا".

وكان بايرن ميونخ قد تعاقد مع هاري كين مقابل 100 مليون يورو تقريبًا عام 2023، وعلق يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، مازحًا مؤخرًا: "لو أخبرنا أحدهم أن هاري سيتحسن كل موسم، لربما دفعنا أكثر من ذلك".