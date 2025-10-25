المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عودة صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد برينتفورد في بريميرليج

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:09 ص 25/10/2025
محمد صلاح

الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

يلتقي فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، مع نظيره فريق برينتفورد، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة برينتفورد ضد ليفربول، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب ملعب مجتمع جي تيك، لحساب الجولة التاسعة من بريميرليج.

ويحتل ليفربول المركز الثالث ف يجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، بعد تلقى 3 هزائم على التوالي، قبل أن يعود لسكة الانتصارات لكن في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول المتوقع

وفقًا لما ذكرته صحيفة "الجارديان"، يعود محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول الأساسي في مواجهة برينتفورد، بعدما جلس احتياطيًا في المباراة الأخيرة.

كما يتواجد برادلي وكيركيز وماك أليستر في التشكيل الأقرب لمواجهة هذا المساء، بحثًا عن العودة للانتصارات في بريميرليج، ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان ديك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي.

فيما من المتوقع أن يجلس ألكسندر إيزاك على دكة البدلاء، وسط شكوك لإمكانية مشاركته في المباراة من عدمه.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح برينتفورد مباراة ليفربول وبرينتفورد

