يعيش النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فترة غير معتادة من التراجع التهديفي مع ليفربول خلال موسم 2025-2026.

وفشل صلاح في التسجيل خلال آخر خمس مباريات خاضها الفريق في مختلف البطولات سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول مع نظيره برينتفورد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صيام صلاح التهديفي يقترب من تكرار سيناريو 2019

بدأت أزمة صلاح التهديفية هذا الموسم منذ أواخر سبتمبر، وتحديدًا من مباراة كريستال بالاس في 27 سبتمبر، ثم تواصلت أمام جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا يوم 30 سبتمبر، قبل أن يمتد الصيام أمام تشيلسي في الرابع من أكتوبر.

وبعد فترة التوقف الدولي، فشل صلاح أيضًا في التسجيل أمام مانشستر يونايتد يوم 19 أكتوبر، ثم أمام آينتراخت فرانكفورت في 22 أكتوبر، لتتواصل السلسلة قبل مواجهة برينتفورد المنتظرة.

وإذا واصل صلاح غيابه عن التسجيل أمام برينتفورد، فإن النجم المصري سيصل إلى ست مباريات متتالية دون أهداف، ليقترب من معادلة أطول سلسلة سلبية له بقميص الريدز والتي تعود إلى عام 2019.

الصيام الحالي عن التسجيل يعيد للأذهان ما حدث في موسم 2018-2019، حين مرّ صلاح بأطول فترة جفاف تهديفي له مع ليفربول استمرت ثماني مباريات متتالية بين فبراير ومارس من ذلك العام.

وخلال تلك الفترة، فشل النجم المصري في التسجيل أمام فرق كبيرة وصغيرة على حد سواء، من بينها بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد، إيفرتون، وتوتنهام.

سلسلة الجفاف الحالية

27 سبتمبر 2025: لم يسجل أمام كريستال بالاس.

30 سبتمبر 2025: لم يسجل أمام جالاتا سراي.

4 أكتوبر 2025: لم يسجل أمام تشيلسي.

19 أكتوبر 2025: لم يسجل أمام مانشستر يونايتد.

22 أكتوبر 2025: لم يسجل أمام آينتراخت فرانكفورت.

ذكريات 2019 تعود

19 فبراير 2019: لم يسجل أمام بايرن ميونخ.

24 فبراير 2019: لم يسجل أمام مانشستر يونايتد.

27 فبراير 2019: لم يسجل أمام واتفورد.

3 مارس 2019: لم يسجل أمام إيفرتون.

10 مارس 2019: لم يسجل أمام بيرنلي.

13 مارس 2019: لم يسجل أمام بايرن ميونخ.

17 مارس 2019: لم يسجل أمام فولهام.

31 مارس 2019: لم يسجل أمام توتنهام.