كلام فى الكورة
احتفل على طريقة صلاح.. جارناتشو يسجل أول أهدافه مع تشيلسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:40 م 25/10/2025
جارناتشو

جارناتشو يحتفل بأول أهدافه مع تشيلسي

سجل اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، مساء اليوم السبت، أول هدف له بقميص نادي تشيلسي في جميع المسابقات الرسمية، ثم احتفل على طريقة خاصة بالنجم المصري محمد صلاح.

ويلتقي تشيلسي بسندرلاند في مباراة جارية بينهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

أول هدف لجارناتشو مع تشيلسي

نجح جارناتشو في تسجيل هدفه الأول مع تشيلسي في منافسات الدوري الإنجليزي ضد سندرلاند، بعد 4 دقائق فقط.

واستطاع جارناتشو أن يترك بصمته التهديفية الأولى مع تشيلسي بفضل تمريرة البرتغالي بيدرو نيتو، قبل أن يسدد كرة أرضية فشل حارس سندرلاند في التعامل معها، لتسكن الشباك. 

وساهم جارناتشو بأول هدف له مع تشيلسي في مباراته الـ7 بجميع المسابقات الرسمية.

يشار إلى أن جارناتشو انضم إلى تشيلسي في الصيف، قادمًا من مانشستر يونايتد، في صفقة كلفت أكثر من 45 مليون يورو.

احتفل على طريقة صلاح

احتفل جارناتشو على طريقة محمد صلاح التي ابتدعها الأخير لأول مرة أمام نيوكاسل يونايتد في 1 يناير 2024.

وذهب جارناتشو رفقة عدد من زملائه الآخرين في تشيلسي إلى اللوحات الإعلانية، ليجلس على إحداها، في احتفال سبق أن قام به محمد صلاح مرات عدة.

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي محمد صلاح تشيلسي أليخاندرو جارناتشو



