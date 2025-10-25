صفقة مرتقبة من مانشستر يونايتد في يناير

كشفت تقارير صحفية أوروبية، اليوم السبت، عن تحرّك من جانب نادي مانشستر يونايتد لحسم صفقة التعاقد مع اللاعب مورتن هيولماند، متوسط ميدان فريق سبورتنج لشبونة.

وبحسب موقع TEAMtalk العالمي، فإن مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع نجم سبورتنج لشبونة، من خلال تقديم عرض تبلغ قيمته نحو 50 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، يمتلك الدولي الدنماركي شرطًا جزائيًا في عقده تبلغ قيمته 70 مليون جنيه إسترليني، إلا أن النادي الإنجليزي واثق من قدرته على تخفيض هذا المبلغ.

ويُعدّ البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لسبورتنج لشبونة، من أبرز الداعمين لبقاء اللاعب صاحب الـ26 عامًا، والذي يمتد عقده مع النادي حتى صيف عام 2028.

وكان هيولماند قد انتقل إلى سبورتنج لشبونة قادمًا من ليتشي في صيف عام 2023، في صفقة بلغت قيمتها نحو 20 مليون يورو، وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

وشارك الدولي الدنماركي مع سبورتنج لشبونة خلال الموسم الحالي في 13 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفًا واحدًا في الدوري البرتغالي.