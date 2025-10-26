المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 0
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

2 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
لانس

لانس

- -
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 3
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

جيسوس يرفض الرحيل عن آرسنال

محمد همام

كتب - محمد همام

07:55 م 25/10/2025
جابرييل جيسوس

جابرييل جيسوس مهاجم آرسنال

رفض البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم فريق آرسنال، فكرة الرحيل عن صفوف "الجانرز" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم خروجه من حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في الفترة الأخيرة.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عامًا قد ارتبط بالعودة إلى البرازيل عبر بوابة ناديه السابق بالميراس، لكنه أوضح موقفه برغبته في البقاء داخل النادي اللندني.

ووفقًا لشبكة ESPN العالمية، فإن جيسوس يرى أنه لا يزال ضمن خطط آرسنال، خاصة أنه يرتبط بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

وأوضح جيسوس في تصريحاته للشبكة، أن اهتمام بالميراس به أمر طبيعي، نظرًا لأنه نشأ في هذا النادي، مؤكدًا أن فكرة العودة إلى البرازيل قد تكون مطروحة في المستقبل، لكن ليس في الوقت الحالي.

يُذكر أن جيسوس انتقل إلى آرسنال في صيف عام 2022 قادمًا من مانشستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 52 مليون يورو.

وتعرّض الدولي البرازيلي في الموسم الماضي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي دفع إدارة آرسنال إلى التفكير في التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس من سبورتنج لشبونة.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بالميراس آرسنال جيسوس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

21

هجمة مرتدة لصالح أيجل نوار واختراق ثم تسديدة أرضية وصلت سهلة في يد مصطفى شوبير

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نابولي

نابولي

2 0
إنتر ميلان

إنتر ميلان

59

جوووووووووووووووووووووول تشالهان أوجلو يسجل الهدف الأول لإنتر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
