جيسوس يرفض الرحيل عن آرسنال

رفض البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم فريق آرسنال، فكرة الرحيل عن صفوف "الجانرز" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم خروجه من حسابات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في الفترة الأخيرة.

وكان اللاعب صاحب الـ28 عامًا قد ارتبط بالعودة إلى البرازيل عبر بوابة ناديه السابق بالميراس، لكنه أوضح موقفه برغبته في البقاء داخل النادي اللندني.

ووفقًا لشبكة ESPN العالمية، فإن جيسوس يرى أنه لا يزال ضمن خطط آرسنال، خاصة أنه يرتبط بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.

وأوضح جيسوس في تصريحاته للشبكة، أن اهتمام بالميراس به أمر طبيعي، نظرًا لأنه نشأ في هذا النادي، مؤكدًا أن فكرة العودة إلى البرازيل قد تكون مطروحة في المستقبل، لكن ليس في الوقت الحالي.

يُذكر أن جيسوس انتقل إلى آرسنال في صيف عام 2022 قادمًا من مانشستر سيتي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 52 مليون يورو.

وتعرّض الدولي البرازيلي في الموسم الماضي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي دفع إدارة آرسنال إلى التفكير في التعاقد مع المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس من سبورتنج لشبونة.