موقف تشيلسي من بيع كايسيدو إلى ريال مدريد

ارتبط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لاعب وسط فريق تشيلسي، بالرحيل عن صفوف "البلوز" في الصيف المقبل، والانتقال إلى ريال مدريد، في ظل رغبة النادي الملكي في تدعيم خط الوسط.

وبحسب موقع GIVEMESPORT العالمي، فإن كايسيدو لا يرغب في مغادرة تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما أن إدارة النادي اللندني لا تنوي التفريط في خدمات اللاعب لصالح ريال مدريد.

وكان اللاعب صاحب الـ23 عامًا قد غيّر وكالة إدارة أعماله مؤخرًا، في خطوة ربطها البعض بإمكانية رحيله، إلا أن التقارير أكدت تمسكه بالاستمرار مع الفريق الأزرق.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع كايسيدو في صيف عام 2023 قادمًا من برايتون، بعد منافسة قوية مع ليفربول، في صفقة تجاوزت قيمتها 110 ملايين يورو.

ويمتلك الدولي الإكوادوري عقدًا مع تشيلسي يمتد حتى صيف عام 2031، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ومنذ انضمامه إلى "البلوز"، شارك كايسيدو في 110 مباريات، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع عشرة.