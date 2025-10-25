المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 0
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

2 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
لانس

لانس

- -
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 3
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

موقف تشيلسي من بيع كايسيدو إلى ريال مدريد

محمد همام

كتب - محمد همام

08:10 م 25/10/2025
كايسيدو

موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي

ارتبط الإكوادوري مويسيس كايسيدو، لاعب وسط فريق تشيلسي، بالرحيل عن صفوف "البلوز" في الصيف المقبل، والانتقال إلى ريال مدريد، في ظل رغبة النادي الملكي في تدعيم خط الوسط.

وبحسب موقع GIVEMESPORT العالمي، فإن كايسيدو لا يرغب في مغادرة تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما أن إدارة النادي اللندني لا تنوي التفريط في خدمات اللاعب لصالح ريال مدريد.

وكان اللاعب صاحب الـ23 عامًا قد غيّر وكالة إدارة أعماله مؤخرًا، في خطوة ربطها البعض بإمكانية رحيله، إلا أن التقارير أكدت تمسكه بالاستمرار مع الفريق الأزرق.

وكان تشيلسي قد تعاقد مع كايسيدو في صيف عام 2023 قادمًا من برايتون، بعد منافسة قوية مع ليفربول، في صفقة تجاوزت قيمتها 110 ملايين يورو.

ويمتلك الدولي الإكوادوري عقدًا مع تشيلسي يمتد حتى صيف عام 2031، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ومنذ انضمامه إلى "البلوز"، شارك كايسيدو في 110 مباريات، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع عشرة.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد تشيلسي الدوري الإسباني موسيس كايسيدو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

21

هجمة مرتدة لصالح أيجل نوار واختراق ثم تسديدة أرضية وصلت سهلة في يد مصطفى شوبير

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نابولي

نابولي

2 0
إنتر ميلان

إنتر ميلان

59

جوووووووووووووووووووووول تشالهان أوجلو يسجل الهدف الأول لإنتر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg