كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 0
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

2 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
لانس

لانس

- -
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 3
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بعد انتظار 555 دقيقة.. كونيا يسجل أول أهدافه مع مانشستر يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:11 م 25/10/2025
كونيا

كونيا يحتفل بأول أهدافه مع مانشستر يونايتد

احتاج اللاعب البرازيلي ماتياس كونيا 555 دقيقة من أجل تسجيل أول أهدافه على الإطلاق بقميص نادي مانشستر يونايتد.

ويدافع كونيا عن شعار مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم 2025-2026 قادمًا من وولفرهامبتون ووندرز في صفقة كلفت ما يزيد عن 70 مليون يورو.

أول هدف لكونيا مع مانشستر يونايتد

يلتقي مانشستر يونايتد وبرايتون هذا المساء في مباراة جارية على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ونجح كونيا في تسجيل هدف أول لمانشستر يونايتد في مرمى برايتون عند حدود الدقيقة 24، إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها، لتسكن الشباك.

وأحرز كونيا أول هدف له مع مانشستر يونايتد في مباراته الـ9 بجميع المسابقات الرسمية، بعد 555 دقيقة كاملة.

وقدم كونيا أداءً جيدًا جدًا في منافسات الدوري الإنجليزي 2024-2025 مع وولفرهامبتون، إذ ساهم بـ21 هدفًا بعد أن سجل في 15 مناسبة وصنع في 6 مرات أخرى.

ويأمل كونيا في تقديم ما يشفع له بالحصول على مركز أساسي في تشكيل مانشستر يونايتد، خاصة أنه يجد منافسة شرسة مع السلوفيني بنيامين سيسكو والكاميروني بريان مبيومو.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي ماتياس كونيا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

21

هجمة مرتدة لصالح أيجل نوار واختراق ثم تسديدة أرضية وصلت سهلة في يد مصطفى شوبير

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نابولي

نابولي

2 0
إنتر ميلان

إنتر ميلان

59

جوووووووووووووووووووووول تشالهان أوجلو يسجل الهدف الأول لإنتر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
