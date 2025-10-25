احتاج اللاعب البرازيلي ماتياس كونيا 555 دقيقة من أجل تسجيل أول أهدافه على الإطلاق بقميص نادي مانشستر يونايتد.

ويدافع كونيا عن شعار مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم 2025-2026 قادمًا من وولفرهامبتون ووندرز في صفقة كلفت ما يزيد عن 70 مليون يورو.

أول هدف لكونيا مع مانشستر يونايتد

يلتقي مانشستر يونايتد وبرايتون هذا المساء في مباراة جارية على ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ونجح كونيا في تسجيل هدف أول لمانشستر يونايتد في مرمى برايتون عند حدود الدقيقة 24، إثر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لم يتمكن الحارس من التصدي لها، لتسكن الشباك.

وأحرز كونيا أول هدف له مع مانشستر يونايتد في مباراته الـ9 بجميع المسابقات الرسمية، بعد 555 دقيقة كاملة.

وقدم كونيا أداءً جيدًا جدًا في منافسات الدوري الإنجليزي 2024-2025 مع وولفرهامبتون، إذ ساهم بـ21 هدفًا بعد أن سجل في 15 مناسبة وصنع في 6 مرات أخرى.

ويأمل كونيا في تقديم ما يشفع له بالحصول على مركز أساسي في تشكيل مانشستر يونايتد، خاصة أنه يجد منافسة شرسة مع السلوفيني بنيامين سيسكو والكاميروني بريان مبيومو.