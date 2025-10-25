يستعد النجم المصري محمد صلاح، للمشاركة بصفة أساسية، في تشكيل نادي ليفربول، لمواجهة نظيره برينتفورد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مصدر ليلا كورة: صلاح يعود لتشكيل ليفربول الأساسي ضد برينتفورد

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ يلا كورة، أن صلاح سيبدأ بصفة أساسية في تشكيل ليفربول اليوم، لمواجهة برينتفورد، التي ستقام على ملعب جي تك كوميونيتي.

وكان صلاح قد شارك كبديل في لقاء ليفربول الماضي، ضد إينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفضل سلوت وضع صلاح على مقاعد البدلاء في لقاء فرانكفورت، والدفع بالثنائي إيزاك وإيكيتيكي في خط الهجوم برفقة كودي جاكبو، بالإضافة إلى صانع الألعاب فلوريان فيرتز.

وكان مصدر قد كشف في تصريحات خاصة ليلا كورة، عن أن صلاح قد دخل في مشادة كلامية مع سلوت، وذلك بسبب مشاركته لمدة ربع ساعة فقط في لقاء إينتراخت فرانكفورت الماضي.

ويبحث صلاح عن العودة لهز الشباك في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لم يسجل أي هدف خلال آخر 4 مباريات لعبها في البريميرليج بالموسم الحالي.