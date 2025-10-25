أعلن المدرب الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره برينتفورد، المقرر إقامتها مساء اليوم، في إطار لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق مباراة برينتفورد وليفربول، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على أرضية ملعب جي تك كوميونيتي.

وشهد التشكيل عودة النجم المصري محمد صلاح للمشاركة بصفة أساسية، بينما يفتقد الريدز لخدمات كلا من: إيزاك وفريمبونج بداعي الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، كيرتس جونز، فلوريان فيرتز

خط الهجوم: محمد صلاح، هوجو إيكيتيكي، كودي جاكبو

ويتواجد على مقاعد البدلاء: وودمان، جو جوميز، واتارو إندو، أليكسيس ماك أليستر، فيديريكو كييزا، أندرو روبرتسون، نيوني، ريو نجوموها، كيران موريسون.

ويبحث ليفربول عن استعادة ذاكرة الانتصارات في البريميرليج، بعدما تعثر في فخ الهزيمة لثلاث جولات على التوالي، ضد كلا من: كريستال بالاس، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، جمعها من 5 انتصارات مقابل ثلاث هزائم، ولم يتعادل حتى الآن في أي مباراة.