مبيومو يقود مانشستر يونايتد لإسقاط برايتون برباعية في الدوري الإنجليزي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:39 م 25/10/2025
احتفال بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد

احتفال بريان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد

حقق نادي مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره برايتون، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 24 بتسديدة متقنة من ماتيوس كونيا، الذي أحرز هدفه الأول بقميص الشياطين الحمر.

وضاعف مانشستر يونايتد تقدمه بعد تسديدة من كاسيميرو في الدقيقة 34، اصطدمت بمدافع الضيوف وغيرت اتجاهها لتخدع الحارس وتسكن الشباك.

وأحرز بريان مبيومو الهدف الثالث لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 61، بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وقلص نادي برايتون الفارق عن طريق مهاجمه داني ويلبيك في الدقيقة 74، من ركلة حرة نفذها بصورة رائعة، ثم سجل تشارالامبوس كوستولاس الهدف الثاني لصالح برايتون في الدقيقة 92 برأسية بعد ركلة ركنية.

واختتم مانشستر يونايتد رباعيته بأقدام بريان مبيومو، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني في اللقاء بالدقيقة 97.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 16 نقطة، ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
