اعترف المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، بأن فريقه قد يخسر نقاطًا ضد أي فريق آخر ينشط في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وخسر تشيلسي على أرضه في ملعب ستامفورد بريدج (2-1) أمام سندرلاند بهدف في الدقائق الـ+90.

تصريحات ماريسكا بعد خسارة تشيلسي أمام سندرلاند

وقال ماريسكا في تصريحات نشرها موقع قنوات NBC التليفزيونية، مساء اليوم السبت: "لم نكن جيدين بما يكفي ضد سندرلاند.. كنا نعلم أننا قد نخسر نقاطًا أمام أي فريق في الدوري الإنجليزي في اللحظة التي ينخفض فيها مستوانا ولو قليلًا، وهذا ما حدث".

وأضاف: "الأمر دائمًا ما يكون صعبًا على اللاعبين البدلاء، على الأقل حاولوا، لكن مرة أخرى لم نكن جيدين بما يكفي".

وأكمل مدرب تشيلسي: "بدأنا المباراة بشكل جيد، لكن حتى مع ذلك كان لدي شعور بأننا سنخسر بسبب خسارة الالتحامات والكرات الثانية، وهذه الأمور دائمًا خطيرة أمام فرق مثل هذه".

قبل أن يختتم: "من الصعب جدًا التعامل دفاعيًا مع 7 لاعبين أو 8 داخل منطقة الجزاء، لكننا حاولنا".

وهبط تشيلسي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما صعد سندرلاند إلى الوصافة مؤقتًا.