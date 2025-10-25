المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي

الأهلي

1 0
20:00
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

4 2
19:30
برايتون

برايتون

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

3 1
19:00
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 2
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الفرنسي
لانس

لانس

- -
22:05
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

0 3
18:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

ماريسكا: أي فريق بالدوري الإنجليزي يمكنه الفوز على تشيلسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:52 م 25/10/2025
ماريسكا

ماريسكا - مدرب تشيلسي

اعترف المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب نادي تشيلسي، بأن فريقه قد يخسر نقاطًا ضد أي فريق آخر ينشط في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وخسر تشيلسي على أرضه في ملعب ستامفورد بريدج (2-1) أمام سندرلاند بهدف في الدقائق الـ+90.

تصريحات ماريسكا بعد خسارة تشيلسي أمام سندرلاند

وقال ماريسكا في تصريحات نشرها موقع قنوات NBC التليفزيونية، مساء اليوم السبت: "لم نكن جيدين بما يكفي ضد سندرلاند.. كنا نعلم أننا قد نخسر نقاطًا أمام أي فريق في الدوري الإنجليزي في اللحظة التي ينخفض فيها مستوانا ولو قليلًا، وهذا ما حدث".

وأضاف: "الأمر دائمًا ما يكون صعبًا على اللاعبين البدلاء، على الأقل حاولوا، لكن مرة أخرى لم نكن جيدين بما يكفي".

وأكمل مدرب تشيلسي: "بدأنا المباراة بشكل جيد، لكن حتى مع ذلك كان لدي شعور بأننا سنخسر بسبب خسارة الالتحامات والكرات الثانية، وهذه الأمور دائمًا خطيرة أمام فرق مثل هذه".

قبل أن يختتم: "من الصعب جدًا التعامل دفاعيًا مع 7 لاعبين أو 8 داخل منطقة الجزاء، لكننا حاولنا".

وهبط تشيلسي إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما صعد سندرلاند إلى الوصافة مؤقتًا.

 

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي إنزو ماريسكا

