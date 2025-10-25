خسر ليفربول أمام برينتفورد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي.

وأقيمت مباراة ليفربول وبرينتفورد، على ملعب جتيش، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.

وافتتح دانجو واتارا التسجيل لـ برينتفورد في الدقيقة 5، وأضاف كيفن شايد الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلص ميلوس كيركيز النتيجة وسجل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 45+5.

وعاد برينتفورد لتوسيع النتيجة من جديد عن طريق تياجو الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 88 من تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وبتلك النتيجة توقف رصيد ليفربول عند النقطة 15 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما رفع برينتفورد رصيده من النقاط إلى 13 في المركز العاشر.

وشهدت المباراة عودة محمد صلاح للمشاركة الأساسية مع ليفربول بعدما أبقاه أرني سلوت مدرب ليفربول على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام آينتراخت فرانفكورت.

وتلقى ليفربول الهزيمة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

صلاح يعود للتسجيل

كما أن محمد صلاح، عاد للتسجيل بعد غياب 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

رقم سلبي لـ ليفربول

وتُعد هذه المرة هي الأولى منذ فبراير 2021، التي يخسر فيها ليفربول 4 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.