سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفًا لـ ليفربول أمام بريتفورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة ليفربول وبرينتفورد، على ملعب جتيش، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام برينتفورد بنتيجة 3-2.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 89، بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

محمد صلاح يرد على الانتقادات بأفضل طريقة 🔥

وجاء هدف محمد صلاح، وسط أزمته مع أرني سلوت مدرب ليفربول، بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي لـ الريدز أمام آينتراخت فرانكفورت في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك محمد صلاح أساسيًا حتى نهاية المباراة أمام برينتفورد.

ويُعد هذا الهدف هو الأول لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بعد 4 مباريات من الغياب.

ويعد الهدف هو الثالث لصلاح في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعدما سجل أمام بورنموث وبيرنلي.