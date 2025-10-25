المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الأول منذ 4 مباريات.. محمد صلاح يسجل أمام برينتفورد (فيديو)

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:46 ص 26/10/2025
محمد صلاح

محمد صلاح

سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفًا لـ ليفربول أمام بريتفورد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة ليفربول وبرينتفورد، على ملعب جتيش، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.

وخسر ليفربول أمام برينتفورد بنتيجة 3-2.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 89، بعد تصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وجاء هدف محمد صلاح، وسط أزمته مع أرني سلوت مدرب ليفربول، بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي لـ الريدز أمام آينتراخت فرانكفورت في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشارك محمد صلاح أساسيًا حتى نهاية المباراة أمام برينتفورد.

ويُعد هذا الهدف هو الأول لـ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي بعد 4 مباريات من الغياب.

ويعد الهدف هو الثالث لصلاح في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعدما سجل أمام بورنموث وبيرنلي.

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح برينتفورد

