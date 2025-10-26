صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

فوتبول لندن

اعتراف ماريسكا

اعترف المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا أن نادي تشيلسي لم يقدم أداءً جيدًا بما يكفي ضد سندرلاند.

وقال ماريسكا بعد الخسارة (2-1) أمام سندرلاند: "لم نكن جيدين بما يكفي.. كنا نعلم أننا قد نخسر نقاطًا أمام أي فريق في الدوري الإنجليزي في اللحظة التي ينخفض فيها مستوانا ولو قليلًا، وهذا ما حدث".

وبات تشيلسي بالمركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي بـ14 نقطة.

سكاي سبورتس

سلوت يدافع عن صلاح

دافع المدرب الهولندي آرني سلوت مجددًا عن النجم المصري محمد صلاح، رغم توتر العلاقة بينهما في ليفربول.

وقال سلوت بعد عودة صلاح إلى تشكيل ليفربول الأساسي ضد برينتفورد: "هل يجب أن أشرح مدى أهميته بالنسبة لنا؟ أم أن أرقامه تتحدث عن نفسها؟".

وأضاف: "صلاح كان مؤثرًا جدًا مع ليفربول منذ انضمامه (صيف 2017)، وكذلك منذ أن بدأت عملي هنا أيضًا (بداية موسم 2024-2025)".

ديلي ميل

سيمينيو مطلوب في ليفربول

يرغب نادي ليفربول في التعاقد مع الجناح الغاني أنطونيو سيمينيو من بورنموث.

ولا يمانع بورنموث بيع خدمات سيمينيو، لكنه لن يتنازل عن الحصول على عرض يتجاوز 75 مليون جنيه إسترليني في يناير المقبل.

ويقدم سيمينيو أداءً جيدًا جدًا مع بورنموث هذا الموسم، لذا يفكر النادي في تأجيل بيعه إلى الصيف.

الصحافة الإسبانية

سبورت

تغيير نظام برشلونة قبل الكلاسيكو

قرر نادي برشلونة تغيير نظام استعداداته المعتاد، قبل مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد غريمه ريال مدريد.

وفضل برشلونة السفر إلى مدينة مدريد يوم السبت، للإقامة في فندق قريب من ملعب المباراة في الليلة التي تسبق اللقاء، وذلك عكس نظامه المعتاد في المباريات خارج أرضه، بعدما طبق الأمر ذاته قبل مواجهة إشبيلية.

موندو ديبورتيفو

مستقبل تير شتيجن

لم يحسم نادي برشلونة مستقبل حارسه الألماني المصاب مارك أندريه تير شتيجن، والذي لا يزال محل نقاش حتى سوق الانتقالات الشتوي.

وجذب تير شتيجن اهتمام عدة أندية من الدوري الإنجليزي، للحصول على خدماته كما أنه تم عرضه على 4 فرق هم تشيلسي، وتوتنهام، ومانشستر يونايتد، ووست هام يونايتد، لكن راتبه السنوي المرتفع يعيق رحيله.

إل تشيرينجيتو

رحيل إندريك

يستعد المهاجم البرازيلي إندريك، للرحيل عن صفوف ريال مدريد، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، بحثًا عن العودة للمشاركة في المباريات، بعد خروجه من حسابات المدرب تشابي ألونسو.

ويطمح صاحب الـ19 عامًا إلى الانتقال إلى فريق يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد اتفاق وكلائه مع إدارة الميرنجي على ضرورة رحيله لإثبات قدراته.

الصحافة الإيطالية

فوتبول إيطاليا

مدرب يوفنتوس لا يخشى الإقالة

أكد إيجور تودور أنه لا يخشى من إقالته في يوفنتوس رغم سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة.

ولم يحقق يوفنتوس أي فوز منذ 13 سبتمبر الماضي، وخسر آخر مباراتين أمام كومو وريال مدريد.

وقال تودور في مؤتمر صحفي: "الفريق مُتحمس ويرغب في تقديم أداء جيد أمام لاتسيو اليوم الأحد، ونرغب في تقديم مباراة رائعة".

وعن مخاوفه من الإقالة، رد، قائلًا: "بصراحة، لا أشعر بهذا الخوف إطلاقًا، أستمتع به، حتى في أصعب المواقف، أنا مُدرك لما حولي، كل شيء واضح لي".

لاجازيتا ديلو سبورت

انتفاضة نابولي

انتفض نادي نابولي بعد الفوز على ضيفه إنتر ميلان (3-1) ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإيطالي 2025-2026.

وتخلص نابولي من نتائجه السلبية الأخيرة بعد بعد هزيمة ثقيلة في آخر مباراة له في منافسات دوري أبطال أوروبا أمام آيندهوفن (6-2)، علمًا بأنه خسر أيضًا آخر لقاء له في الدوري الإيطالي ضد تورينو قبل أن يهزم إنتر.

وارتقى نابولي إلى صدارة الدوري الإيطالي برصيد 18 نقطة.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

فرصة موناكو

أصبح أمام فريق موناكو فرصة لضم الجناح الإسباني أنسو فاتي بصورة نهائية بعد قررت إدارة برشلونة بيع اللاعب في الصيف المقبل.

ويحق لنادي الإمارة الفرنسية التعاقد مع فاتي بصورة نهائية وفقًا للعقد، حيث يلعب على سبيل الإعارة مع أفضلية الشراء.

وتمكن فاتي من تسجيل ستة أهداف في سبع مباريات.

باريس وضغط اللعب النظيف

أكدت الصحيفة أن لا يزال نادي باريس سان جيرمان يعاني من عملية قواعد اللعب المالي النظيف.

وتريد إدارة النادي الحفاظ على التكاليف حيث لا يتجاوز إيرادات الفريق أكثر من 70% من أجل تجنب غرامات قد تؤثر على مستقبل الفريق في المشاركة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

الصحافة الألمانية

بيلد

استبعاد بواتينج

قامت جماهير بايرن ميونخ بالهجوم على جيروم بواتينج لاعب الفريق السابق، بعدما دعاه فينسنت كومباني مدرب الفريق البافاري للانضمام إلى طقامه التدريبي.

دعا كومباني بواتينج في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة بريمن، قائلاً: "بالطبع، أود أن أدعوه بحرارة للقدوم والبقاء معنا لبضعة أسابيع ومشاركة خبرته كمدافع بارز معنا، هذا أمر قيّم للغاية".

واحتج مشجعو بايرن ميونخ على هذا الأمر، حيث رفعوا لافتات خلال الفوز 2-1 في مباراة القمة ضد دورتموند (2-1)، من بين أمور أخرى: "من يمنح الجاني المساحة يتقاسم ذنبه، بواتينغ، ابتعد عنا".

بايرن بالعلامة الكاملة

حقق فريق بايرن ميونيخ العلامة الكاملة في منافسات الدوري الألماني، بعد فوزه على بوروسيا مونشنجلادباخ بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع الثامن من "البوندسليجا".

وجاءت ثلاثية الفريق البافاري عن طريق يوزوا كيميش في الدقيقة (64)، ورافائيل جويرو في الدقيقة (69)، ولينارت كارل في الدقيقة (81).

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى النقطة الـ24 بعد تحقيقه الفوز في ثماني مباريات متتالية بالدوري الألماني.