من الدرجة الأدنى للوصافة.. سندرلاند يصنع حدثًا استثنائيًا في الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:11 م 26/10/2025
سندرلاند

سندرلاند

واصل نادي سندرلاند انطلاقته القوية بعد العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما قلب تأخره أمام تشيلسي إلى فوز مذهل بنتيجة 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج.

وحقق نادي سندرلاند الفوز على تشيلسي، أمس السبت، بنتيجة (2-1) في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا الانتصار رفع الفريق الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي إلى المركز الثاني في جدول الترتيب.

ويحتل سندرلاند وصافة "بريميرليج" برصيد 17 نقطة من 9 مباريات، حقق خلالهم الفوز في 5 مباريات، وتعادلين وتعرض للهزيمة في مباراتين.

إنجاز غائب منذ 17 عاما

رصيد الفريق المُلقب بـ"القطط السوداء" البالغ 17 نقطة من أول تسع مباريات يمثل أفضل بداية لهم في الدوري الممتاز على الإطلاق، متساويًا مع موسم 1999/2000، حينما كانوا أيضًا فريقًا صاعدًا.

لكن الأبرز من ذلك، أن هذا هو أفضل حصاد لأي فريق صاعد في هذه المرحلة من الموسم منذ نادي هال سيتي قبل 17 عامًا، في موسم 2008/09.

وبشكل عام، تُعد الـ17 نقطة التي جمعها سندرلاند سادس أعلى رصيد يُسجل لفريق صاعد بعد تسع جولات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أن مركزهم التاريخي في الوصافة نادر للغاية، إذ إن آخر فريق صاعد تواجد في المركز الثاني بعد تسع مباريات كان نوتنجهام فورست قبل 31 عامًا، في موسم 1994/95.

أكثر الفرق الصاعدة جمعًا للنقاط بعد تسع مباريات:

1- نوتنجهام فورست في موسم 1994-95: 21 نقطة في المركز الثاني.

2- هال سيتي في موسم 2008-09: 20 نقطة في المركز الثالث.

3- ويجان أثليتك في موسم 2005-06: 19 نقطة في المركز الرابع.

4- بلاكبرن في موسم 1992-93: 18 نقطة في المركز الثاني.

5- ميدلسبره في موسم 1995-96: 18 نقطة في المركز الرابع.

6- سندلارند في موسم 1999-00: 17 نقطة في المركز الرابع.

7- سندرلاند في موسم 2025-26: 17 نقطة في المركز الثاني.

مباراة سندرلاند القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي سندرلاند بريميرليج

