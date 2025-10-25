أبدى فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول، حزنه الشديد من الخسارة التي تلقاها فريقه من برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول مساء أمس السبت، من فريق برينتفورد بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات لقناةTNT Sports : "أشعر بخيبة أمل لخسارتنا، نعرف بوضوح نقاط قوتهم وما يطمحون إليه".

وأضاف: "الهدف الأول كان شيئًا كنا نعرفه، لذا علينا أن نكون دقيقين في ذلك- إنها ميزة لهم. ثم الهدف الثاني الذي استقبلناه لم يكن رائعًا. ثم ركلة الجزاء. كانت ليلة مخيبة للآمال للغاية بالنسبة لنا بشكل عام. من الصعب تقبل الأمر، لكنها الحقيقة، وعلينا الاستمرار".

أما عن ركلة الجزاء المحتسبة ضده.. قال: "لا أعرف. قال الحكم إن الكرة على خط المرمى، ولم أكن أعرف ما الذي يحدث حقًا، في النهاية، احتسبها، هذا بالطبع ليس جيدًا".

وواصل: "أسبوع (النكسة)؟ لدينا مباراة يوم الأربعاء القادم ضد خصمٍ سيصعّب علينا مسيرتنا هذا الموسم في حال عدم الفوز، علينا أن نُحسّن من عقليتنا بسرعة لنكون مستعدين لذلك".

وأنهى: "لم نحافظ على نظافة شباكنا في أخر تسع مباريات، ومن السهل إذًا إلقاء اللوم على شخص معين أو على خط الدفاع أو على الكرات الثابتة، لكنها مسؤولية جماعية أيضًا في النهاية".