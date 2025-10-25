المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

فان دايك: نشعر بخيبة أمل.. ومسيرتنا أصبحت صعبة في الموسم الحالي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:17 م 26/10/2025
فان دايك

فيرجل فان دايك - مدافع ليفربول

أبدى فيرجل فان دايك، مدافع ليفربول، حزنه الشديد من الخسارة التي تلقاها فريقه من برينتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول مساء أمس السبت، من فريق برينتفورد بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات لقناةTNT Sports : "أشعر بخيبة أمل لخسارتنا، نعرف بوضوح نقاط قوتهم وما يطمحون إليه".

وأضاف: "الهدف الأول كان شيئًا كنا نعرفه، لذا علينا أن نكون دقيقين في ذلك- إنها ميزة لهم. ثم الهدف الثاني الذي استقبلناه لم يكن رائعًا. ثم ركلة الجزاء. كانت ليلة مخيبة للآمال للغاية بالنسبة لنا بشكل عام. من الصعب تقبل الأمر، لكنها الحقيقة، وعلينا الاستمرار".

أما عن ركلة الجزاء المحتسبة ضده.. قال: "لا أعرف. قال الحكم إن الكرة على خط المرمى، ولم أكن أعرف ما الذي يحدث حقًا، في النهاية، احتسبها، هذا بالطبع ليس جيدًا".

وواصل: "أسبوع (النكسة)؟ لدينا مباراة يوم الأربعاء القادم ضد خصمٍ سيصعّب علينا مسيرتنا هذا الموسم في حال عدم الفوز، علينا أن نُحسّن من عقليتنا بسرعة لنكون مستعدين لذلك".

وأنهى: "لم نحافظ على نظافة شباكنا في أخر تسع مباريات، ومن السهل إذًا إلقاء اللوم على شخص معين أو على خط الدفاع أو على الكرات الثابتة، لكنها مسؤولية جماعية أيضًا في النهاية".

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول الدوري الإنجليزي فان دايك برينتفورد

