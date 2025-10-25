المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هندرسون: هناك أسباب كثيرة لتراجع ليفربول

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:08 م 26/10/2025
جوردان هندرسون

هندرسون

تحدث جوردن هندرسون لاعب نادي برينتفورد، عن الفوز أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وفاز برينتفورد أمام ليفربول بنتيجة 3-2، بالأمس السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون في تصريحات عبر قناة TNT Sports: "ليفربول فريق عالمي يضم لاعبين من الطراز العالمي، عندما تنظر إلى جميع أنحاء الملعب، تجد أن الأداء ضعيف، جميعهم لاعبون مميزون، لا أرى أي نقطة ضعف في الفريق".

وأضاف: "نعم، أعلم أن هناك نتائج في الأونة الأخيرة لم تكن رائعة بالنسبة لهم، ولكن بالنسبة لي، ما زالوا لاعبين من الطراز الأول وفريق من الطراز الأول، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يتمكنوا من الدخول في إيقاع اللعب والبدء في اللعب".

وتابع: "أعتقد أن هناك الكثير من الأسباب التي جعلتهم لا يصلون إلى أعلى مستوياتهم منذ العام الماضي، لكنهم ما زالوا فريقًا من الطراز العالمي، وأينما نظرت إلى الملعب ستجد لاعبين، لذلك سيكون الأمر دائمًا صعبًا".

وواصل: "لكن لاعبي برينتفورد، بذلوا جهدًا كبيرًا، وتماسكوا معًا وتسببوا في بعض المشاكل في الهجمات المرتدة".

وأكمل: "لقد قضيتُ وقتًا طويلًا في ليفربول. لا يزال هذا الشعور راسخًا في قلبي إلى الأبد، لقد قضيت 12 عامًا هناك".

وشدد: "لقد كان الأمر غريبًا بعض الشيء، ولكن بمجرد انطلاق صافرة النهاية، أصبح الأمر عاديًا وكنت مستعدًا للمغادرة، وكنت في الحالة الذهنية الصحيحة، وهو ما كنت عليه بالفعل".

واستمر: "بمجرد انطلاق صافرة البداية، انخرطت في جو حماسي، وشعرتُ بأفضل حال، بالطبع كان الاستقبال الذي حظيت به بالغ الأثر، قضيتُ هناك 12 عامًا، وكرّستُ له حياتي بأكملها، وُلد أطفالي هناك، وله مكانة خاصة في قلبي".

وأشار إلى: "ما زلت أتمنى أن يفوز ليفربول دائمًا، لكن ليس عندما نلعب ضدهم بالطبع، ولكن بشكل عام هذا لن يتغير أبدًا".

وأتم: "لطالما كان المشجعون رائعون كان من الرائع رؤية بعضهم، وأعلم أن بعضهم غادر مبكرًا بسبب النتيجة، لكن كان من الجميل رؤيتهم مجددًا".

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول هندرسون برينتفورد

