أكد الاسكتلندي أندي روبيرتسون لاعب ليفربول الإنجليزي، أن على فريقه بذل جهد أكثر للخروج من الأوقات الصعبة التي يعاني منها فريقه خلال الوقت الحالي.

وتعرض ليفربول للهزيمة أمام برينتفورد، مساء السبت، بنتيجة (3-2) في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

تصريحات روبيرتسون

وقال روبيرتسون في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "علينا أن نبذل جهدًا أكبر، الأمر بهذه البساطة، في التدريبات والمباريات نتعافى بشكل أفضل، علينا جميعًا أن نفعل ذلك".

وأضاف: "عندما تكون في هذا النادي يطالبك الناس بالنتائج، يسافر المشجعون ذهابًا وإيابًا، وأضمن أن عددًا كبيرًا منهم في مدرجات فرانكفورت كانوا أيضًا، ينفقون أموالًا طائلة لدعمنا".

وواصل: "في الأوقات الصعبة السبيل الوحيد للخروج منها هو بذل جهد أكبر والركض أكثر والعناية بأنفسنا بشكل أفضل، هذا ما يجب علينا فعله، لأن النتائج لم تكن جيدة بما يكفي خلال آخر خمس أو ست مباريات، ونحن الوحيدون القادرون على الخروج منها".

وأكمل: "لن يكون هناك راحة، لا وقت لإعادة تنظيم الفريق، لدينا مباريات كثيرة، أحيانًا يكون من الجيد أن نحقق هذا التحول السريع ونتمكن من العودة إلى المنافسة".

وأتم لاعب ليفربول تصريحاته: "لكننا بحاجة إلى البدء في اللعب بشكل أفضل ونحتاج إلى البدء في إظهار المزيد من الثبات".