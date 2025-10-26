أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على أستون فيلا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 16 نقطة، بينما يقع أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

مرموش على مقاعد البدلاء

يجلس النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا.

وتعتبر هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يجلس فيها مرموش على مقاعد البدلاء منذ عودته من الإصابة.

وجلس مرموش بديلاً قبل مواجهة أستون فيلا في مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي، وأمام فياريال في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، جون ستونز، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، أوسكار بوب.

ويجلس على مقاعد البدلاء: ترافورد، آكي، عمر مرموش، ماتيو كوفاسيتش، ريان شرقي، جيريمي دوكو، نيكو جونزاليس، أوريلي، ريكو لويس.