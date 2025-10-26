المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مرموش على مقاعد البدلاء.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:55 م 26/10/2025
عمر مرموش نجم مانشستر سيتي

عمر مرموش

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على أستون فيلا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 16 نقطة، بينما يقع أستون فيلا في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

مرموش على مقاعد البدلاء

يجلس النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا.

وتعتبر هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يجلس فيها مرموش على مقاعد البدلاء منذ عودته من الإصابة.

وجلس مرموش بديلاً قبل مواجهة أستون فيلا في مباراة إيفرتون بالدوري الإنجليزي، وأمام فياريال في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيس، جون ستونز، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: تيجاني رايندرز، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند، أوسكار بوب.

ويجلس على مقاعد البدلاء: ترافورد، آكي، عمر مرموش، ماتيو كوفاسيتش، ريان شرقي، جيريمي دوكو، نيكو جونزاليس، أوريلي، ريكو لويس.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي أستون فيلا مانشستر سيتي عمر مرموش بريميرليج

