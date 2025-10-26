يقدم لكم يلا كورة، اليوم الأحد، متابعة مباشرة لمباراة نادي أرسنال ضد كريستال بالاس التي تقام على ملعب الإمارات ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بـ19 نقطة، بينما يحتل الجار اللندني كريستال بالاس المركز التاسع بـ6 نقاط أقل.

تشكيل أرسنال وكريستال بالاس

- تشكيل أرسنال: دافيد رايا، يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري، مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، بوكايو ساكا، إيبريتشي إيزي، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس.

- تشكيل كريستال بالاس: دين هندرسون، مارك جويهي، كريس ريتشاردز، ماكسنس لاكروا، دانييل مونوز، آدم وارتون، ديتشي كامادا، تايريك ميتشل، يريمي بينو، إسماعيلا سار، جان فيليب ماتيتا.

أرسنال 1-0 كريستال بالاس

انتظر الفريقان حتى الدقيقة 10 من أجل الحصول على أول فرصة محققة هذا المساء، تصدى خلالها رايا لرأسية خطيرة من مارك جويهي.

واستمرت سيطرة أرسنال، لكن الفرص المحققة ما زالت من نصيب كريستال بالاس، إذ أرسل مونوز عرضية أرضية أبعدها رايا بصعوبة قبل أن تصل إلى سار، كان ذلك في حدود الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 34، صوب البلجيكي تروسارد أول كرة على مرمى كريستال بالاس، لكن هندرسون نجح في التقاطها على مرة واحدة.

وأحرز إيزي هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 39 بعدما تابع ارتداد الكرة داخل منطقة جزاء كريستال بالاس، ليسددها من لمسة واحدة نحو شباك هندرسون، قبل أن يرفض الاحتفال أمام فريقه السابق.