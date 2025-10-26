المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الفوز الـ7 تواليا.. أرسنال يحسم ديربي لندن الصغير أمام كريستال بالاس

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:45 م 26/10/2025
أرسنال

أرسنال يحسم ديربي كريستال بالاس بقدم إيزي

 

واصل نادي أرسنال سلسلة انتصاراته في جميع المسابقات الرسمية هذا الموسم، ليحقق الفوز السابع تواليًا، مساء اليوم الأحد، بالتفوق (1-0) على كريستال بالاس في مباراة جمعت بين الفريقين اللندنيين على ملعب الإمارات، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وتمكن أرسنال من الفوز في جميع مبارياته التي خاضها بعد التعادل (1-1) مع مانشستر سيتي في 21 سبتمبر، إذ هزم بورت فالي ونيوكاسل وأولمبياكوس ووست هام وفولهام وأتلتيكو مدريد وكريستال بالاس على الترتيب.

وابتعد أرسنال أكثر بصدارة جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي، بعدما بلغ النقطة 22.

تشكيل أرسنال وكريستال بالاس

- تشكيل أرسنال: دافيد رايا، يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري، مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، بوكايو ساكا، إيبريتشي إيزي، لياندرو تروسارد، فيكتور جيوكيريس.

- تشكيل كريستال بالاس: دين هندرسون، مارك جويهي، كريس ريتشاردز، ماكسنس لاكروا، دانييل مونوز، آدم وارتون، ديتشي كامادا، تايريك ميتشل، يريمي بينو، إسماعيلا سار، جان فيليب ماتيتا.

تفاصيل مباراة أرسنال وكريستال بالاس

انتظر الفريقان حتى الدقيقة 10 من أجل الحصول على أول فرصة محققة هذا المساء، تصدى خلالها رايا لرأسية خطيرة من مارك جويهي.

واستمرت سيطرة أرسنال، لكن الفرص المحققة ما زالت من نصيب كريستال بالاس، إذ أرسل مونوز عرضية أرضية أبعدها رايا بصعوبة قبل أن تصل إلى سار، كان ذلك في حدود الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 34، صوب البلجيكي تروسارد أول كرة على مرمى كريستال بالاس، لكن هندرسون نجح في التقاطها على مرة واحدة.

وأحرز إيزي هدف تقدم أرسنال في الدقيقة 39 بعدما تابع ارتداد الكرة داخل منطقة جزاء كريستال بالاس، ليسددها من لمسة واحدة نحو شباك هندرسون، قبل أن يرفض الاحتفال أمام فريقه السابق.

وهدد أرسنال مرمى كريستال بالاس بـ3 فرص في دقيقة واحدة. 

وبدأت خطورة أرسنال في الدقيقة 50 عن طريق رأسية من جابرييل ارتطمت في عارضة كريستال بالاس ثم ارتدت لديكلان رايس الذي صوبها بقوة في جسد هندرسون، وبعدها بثوانٍ، أطلق ساكا تصويبة مقوسة مرت لسوء حظه بجانب القائم الأيسر.

وتصدى هندرسون لتسديدة رايس بسهولة في الدقيقة 64.

وتمكن رايا في الدقيقة 70 من إبعاد كرة عرضية جديدة من الكولومبي مونوز الذي لم يتوقف عن تهديد مرمى أرسنال.

وأهدر مارك جويهي فرصة لكريستال بالاس من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 80، بعدما أساء التعامل مع الكرة، لتمر رأسيته بعيدًا عن مرمى أرسنال.

واستمرت محاولات كريستال بالاس في العودة أمام أرسنال، لكنه لم يتمكن في ظل صمود فريق المدرب مايكل أرتيتا دفاعيًا.

مباراة أرسنال القادمة
الإحصائيات

جميع الإحصائيات

