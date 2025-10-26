المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

- -
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماكمانامان: على صلاح أن يتقبل انتقادات جماهير ليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:33 م 26/10/2025
محمد صلاح

صلاح متحسرا بعد خسارة ليفربول أمام برينتفورد

يرى الإنجليزي ستيف ماكمانامان الذي دافع عن شعار ليفربول بين 1990 و1999 أن النجم المصري محمد صلاح عليه تقبل الانتقادات الجماهيرية، حتى لو كانت لاذعة.

ويتلقى نجوم ليفربول انتقادات جماهيرية واسعة هذا الموسم، بعد أن خسر فريق آرني سلوت 4 مباريات متتالية في منافسات الدوري الإنجليزي، كان آخرها أمام برينتفورد.

ماكمانامان عن انتقادات جماهير ليفربول لصلاح

وقال ماكمانامان في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية، اليوم الأحد: "ليفربول سيخوض سلسلة من المباريات المقبلة على أرضه، ويجب على اللاعبين قلب الأمور".

ويواجه ليفربول 3 ضيوف في مبارياته المقبلة، كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية، أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا تواليًا.

وأضاف: "لقد حصلوا على كل عبارات الثناء في الموسم الماضي عندما فازوا بالمباريات وفازوا بالدوري الإنجليزي بكل سهولة".

وتابع: "على اللاعبين تقبل الانتقادات بصدر رحب، الأمر بسيط، وعليهم الرد في الملعب".

وواصل: "محمد صلاح يحتاج إلى انتقادات لاذعة، وفان دايك وفيرتز أيضًا، وعليهم تقبلها".

قبل أن يختتم: "لقد تم إنفاق 100 مليون جنيه إسترليني لضم فيرتز، وعليه أن يرد في الملعب".

يشار إلى أن ليفربول خسر (3-2) خارج أرضه أمام برينتفورد، مساء أمس السبت، في مباراة سجل خلالها النجم المصري محمد صلاح هدفًا في الوقت بدل الضائع.

مباراة ليفربول القادمة
محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي ستيف ماكامانامان

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

48

نهاية الشوط الأول بتقدم فريق أستون فيلا على مانشستر سيتي بهدف نظيف

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg