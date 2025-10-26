ماكمانامان: على صلاح أن يتقبل انتقادات جماهير ليفربول

يرى الإنجليزي ستيف ماكمانامان الذي دافع عن شعار ليفربول بين 1990 و1999 أن النجم المصري محمد صلاح عليه تقبل الانتقادات الجماهيرية، حتى لو كانت لاذعة.

ويتلقى نجوم ليفربول انتقادات جماهيرية واسعة هذا الموسم، بعد أن خسر فريق آرني سلوت 4 مباريات متتالية في منافسات الدوري الإنجليزي، كان آخرها أمام برينتفورد.

ماكمانامان عن انتقادات جماهير ليفربول لصلاح

وقال ماكمانامان في تصريحات لصحيفة ميرور البريطانية، اليوم الأحد: "ليفربول سيخوض سلسلة من المباريات المقبلة على أرضه، ويجب على اللاعبين قلب الأمور".

ويواجه ليفربول 3 ضيوف في مبارياته المقبلة، كريستال بالاس في كأس الرابطة الإنجليزية، أستون فيلا في الدوري الإنجليزي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا تواليًا.

وأضاف: "لقد حصلوا على كل عبارات الثناء في الموسم الماضي عندما فازوا بالمباريات وفازوا بالدوري الإنجليزي بكل سهولة".

وتابع: "على اللاعبين تقبل الانتقادات بصدر رحب، الأمر بسيط، وعليهم الرد في الملعب".

وواصل: "محمد صلاح يحتاج إلى انتقادات لاذعة، وفان دايك وفيرتز أيضًا، وعليهم تقبلها".

قبل أن يختتم: "لقد تم إنفاق 100 مليون جنيه إسترليني لضم فيرتز، وعليه أن يرد في الملعب".

يشار إلى أن ليفربول خسر (3-2) خارج أرضه أمام برينتفورد، مساء أمس السبت، في مباراة سجل خلالها النجم المصري محمد صلاح هدفًا في الوقت بدل الضائع.