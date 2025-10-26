المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

0 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

- -
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لم يحتفل أمام فريقه السابق.. إيزي يسجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي مع أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:03 م 26/10/2025
أرسنال

إيزي يرفض الاحتفال بهدفه في كريستال بالاس

سجل اللاعب إيبيريتشي إيزي أول أهدافه في منافسات الدوري الإنجليزي بقميص نادي أرسنال في مرمى كريستال بالاس، حيث رفض صاحب الـ27 عامًا أن يحتفل أمام فريقه السابق.

ويلتقي أرسنال وكريستال بالاس على ملعب الإمارات في مباراة جارية تجمع بينهما ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

إيزي يسجل أول أهدافه مع أرسنال

تأخر هدف أرسنال الافتتاحي أمام كريستال بالاس حتى الدقيقة 39. 

واستطاع إيزي أن يسجل هدف أرسنال في مرمى كريستال بالاس، بعدما تابع ارتداد كرة من ركلة ركنية، داخل منطقة الجزاء، ليسددها من لمسة واحدة نحو شباك دين هندرسون. 

ولم يحتفل إيزي بأول أهدافه مع أرسنال في الدوري الإنجليزي كما ينبغي، كونه جاء في مرمى فريقه السابق.

واحتاج إيزي إلى 8 مباريات ليسجل أول هدف له بقميص أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وكان إيزي انضم إلى أرسنال في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2025، قادمًا من كريستال بالاس بـ70 مليون يورو.

يشار إلى أن أرسنال يتصدر جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي، كما يعني الفوز على كريستال بالاس مواصلة التربع على القمة.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي كريستال بالاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

0 1
بيراميدز

بيراميدز

63

تبديل لبيراميدز بنزول أحمد عاطف قطة ومصطفى زيكو وخروج الكرتي وايفرتون داسيلفا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
برشلونة

برشلونة

53

نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على برشلونة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg