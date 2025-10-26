سجل اللاعب إيبيريتشي إيزي أول أهدافه في منافسات الدوري الإنجليزي بقميص نادي أرسنال في مرمى كريستال بالاس، حيث رفض صاحب الـ27 عامًا أن يحتفل أمام فريقه السابق.

ويلتقي أرسنال وكريستال بالاس على ملعب الإمارات في مباراة جارية تجمع بينهما ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

إيزي يسجل أول أهدافه مع أرسنال

تأخر هدف أرسنال الافتتاحي أمام كريستال بالاس حتى الدقيقة 39.

واستطاع إيزي أن يسجل هدف أرسنال في مرمى كريستال بالاس، بعدما تابع ارتداد كرة من ركلة ركنية، داخل منطقة الجزاء، ليسددها من لمسة واحدة نحو شباك دين هندرسون.

إيبيريشي إيز يفتتح التسجيل لآرسنال بتسديدة رائعة في شباك كريستال بالاس! ⚽️🔥#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ارسنال_كريستال_بالاس pic.twitter.com/zu2WFKyCBF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 26, 2025

ولم يحتفل إيزي بأول أهدافه مع أرسنال في الدوري الإنجليزي كما ينبغي، كونه جاء في مرمى فريقه السابق.

واحتاج إيزي إلى 8 مباريات ليسجل أول هدف له بقميص أرسنال في الدوري الإنجليزي.

وكان إيزي انضم إلى أرسنال في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2025، قادمًا من كريستال بالاس بـ70 مليون يورو.

يشار إلى أن أرسنال يتصدر جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي، كما يعني الفوز على كريستال بالاس مواصلة التربع على القمة.