سقط فريق مانشستر سيتي خارج ملعبه، بمشاركة الدولي المصري عمر مرموش لدقائق قليلة، في مباراة ضد نظيره أستون فيلا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا انتهت بنتيجة (1-0)، على ملعب فيلا بارك، لحساب الجولة التاسعة من بريميرليج.

سقوط مانشستر سيتي

ماتي كاش سجل هدف المباراة الوحيد لصالح أستون فيلا، في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

محاولات مانشستر سيتي على مدار الـ 90 دقيقة، لم تكن حاسمة للسيتي، حيث إن تسديدتين فقط جاءتا على المرمى، إحدهما عن طريق إرلينج هالاند، لكن حارس أستون فيلا كان في الزمان والمكان.

بينما شارك عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا من دكة البدلاء، في الدقيقة 84 بدلًا من سافينيو.

وكاد عمر مرموش يبصم على تعادل مانشستر سيتي، بعدما أرسل كرة عرضية لإرلينج هالاند، لكن الهدف تم إلغاؤه لوجود تسلل، في الدقيقة 89.

جاءت هذه الخسارة لتوقف سلسلة انتصارات متتالية لمانشستر سيتي في آخر 4 مباريات، ضد بيرنلي، برينتفورد، إيفرتون وفياريال.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة، بعد سقوطه أمام أستون فيلا، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب بريميرليج.

بينما رفع أستون فيلا رصيده إلى 15 نقطة، وقفز إلى المركز السابع، متقدمًا على توتنهام وتشيلسي في سلم الترتيب.