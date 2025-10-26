نجح نادي بورنموث في التفوق على نوتنجهام فورست (2-0) في مباراة جمعت بينهما على ملعب فيتاليتي ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويواصل بورنموث تقديم موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب الإسباني أندوني إيروالا، ليحقق حتى الآن أفضل بداية له في تاريخ المسابقة.

بورنموث يهزم نوتنجهام

خاض نوتنجهام أول مباراة له في الدوري الإنجليزي مع المدرب الجديد شون دايتش.

وتمكن بورنموث من التقدم سريعًا في الدقيقة 25 عن طريق ماركوس تافيرنيه الذي سجل هدفًا من ركلة ركنية، نفذها بشكل مباشر نحو مرمى الحارس ماتز سيلس.

وأضاف اللاعب الشاب جونيور كروبي هدفًا ثانيًا لبورنموث من تسديدة قوية في الدقيقة 40.

وهكذا تجنب بورنموث الهزيمة في آخر 8 مباريات خاضها في منافسات الدوري الإنجليزي.

وصعد بورنموث إلى وصافة جدول الترتيب في الدوري الإنجليزي بـ18 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر أرسنال.

وفي مباراة أخرى، خسر وولفرهامبتون (3-2) أمام بيرنلي بعدما استقبل هدفًا في الدقائق الـ+90، ليبقى في المركز الأخير دون أي انتصار حتى الآن في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم.