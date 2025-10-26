المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليفربول يستهدف صفقة هجومية جديدة

محمد همام

كتب - محمد همام

07:38 م 26/10/2025
ليفربول

فريق ليفربول - صورة أرشيفية

يستعد نادي ليفربول لتعزيز خطه الهجومي خلال الفترة المقبلة، رغم الإنفاق الكبير الذي قام به في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بالتعاقد مع ألكسندر إيزاك وهوجو إيكيتيكي.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، تدرس إدارة ليفربول التعاقد مع أنتوني جوردون، لاعب نيوكاسل يونايتد، أو أنطوان سيمينيو، مهاجم بورنموث.

وأضاف الموقع أن اللاعبين يحظيان بتقدير كبير داخل إدارة التعاقدات في ليفربول، حيث نال الثنائي إشادة واسعة من مسؤولي النادي.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط اسم سيمينيو بالانتقال إلى صفوف ليفربول، وتحديدًا في الصيف المقبل، إذ يمتلك الدولي الغاني شرطًا جزائيًا يمكن تفعيله.

ويعاني ليفربول حاليًا من تراجع في النتائج المحلية بعد الخسارة في آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر بطل الدوري السابق أمام كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد بنتيجة (2-1)، قبل أن يسقط أمام برينتفورد بنتيجة (3-2).

وتراجع ترتيب ليفربول إلى المركز السادس برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق سبع نقاط عن المتصدر آرسنال.

