حقق نادي أرسنال الفوز على كريستال بالاس بهدف نظيف، وخسر مانشستر سيتي على يد أستون فيلا بالنتيجة نفسها، مساء اليوم الأحد، ليتغير جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وتتبقى مباراة واحدة في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي، يلتقي فيها إيفرتون وتوتنهام هوتسبير.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال وخسارة مانشستر سيتي

نجح أرسنال في مواصلة انتصاراته، ليحسم ديربي لندن الصغير (1-0) أمام كريستال بالاس بفضل هدف إيبيريتشي إيزي.

وفي الجولة ذاتها، سقط مانشستر سيتي خارج أرضه (1-0) أمام أستون فيلا في مباراة سجل هدفها الوحيد ماتي كاش.

واستمر بورنموث في تحقيق نتائج إيجابية هذا الموسم مع إيروالا، ليهزم نوتنجهام فورست (2-0).

وظل أرسنال في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، كما وسع الفارق مع الوصيف بورنموث إلى 4 نقاط.

وتراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي بـ16 نقطة، وتقدم أستون فيلا إلى المركز الثامن بـ15 نقطة.

