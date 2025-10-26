فسر المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، خسارة فريقه (1-0) أمام أستون فيلا، بأن اللاعبين لم يتقنوا اللمسة الأخيرة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فيلا بارك ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وتراجع مانشستر سيتي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ16 نقطة.

جوارديولا يعلق على خسارة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية: "ما تعلمته من المباراة أن مانشستر سيتي فريق جيد جدًا، وقدم مباراة ممتازة".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "افتقدنا فقط بعض اللمسات الحاسمة عند اختراق منطقة الجزاء، سواء التمريرة الأخيرة أو التسديدة الأخيرة أو العرضية الأخيرة".

واستفاض بشأن مجريات اللقاء ضد أستون فيلا: "بدأنا المباراة بشكل رائع خلال أول 15 إلى 20 دقيقة، لكن بعد ذلك لم نكن قادرين على الفوز بالصراعات الثنائية عندما ضغطوا علينا، وكانوا أفضل منا في مواقف 3 ضد 1 أو 4 ضد 2، وكان علينا أن نهاجم بشكل أفضل".

قبل أن يختتم: "أستون فيلا شكل خطورة من الكرات الثابتة لأنه فريق جيد جدًا في ذلك".