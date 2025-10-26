المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
اهتمام إسباني بمهاجم يونايتد في يناير

محمد همام

كتب - محمد همام

08:43 م 26/10/2025
مانشستر يونايتد

فريق مانشستر يونايتد - صورة أرشيفية

ؤويرغب صاحب الـ24 عامًا في الحصول على دقائق لعب أكبر مما يحصل عليه مع مانشستر يونايتد، مما جعله يفكر في الرحيل خاصة قبل منافسات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يدرس نادي إشبيلية إمكانية التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد، الذي يعاني من قلة المشاركة تحت قيادة المدرب روبن أموريم.

وخاض الدولي الهولندي خمس مباريات مع مانشستر يونايتد بواقع 90 دقيقة، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وكان زيركزي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2024 قادمًا من بولونيا في صفقة قدرت بـ43 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد الدوري الإسباني زيركزي

