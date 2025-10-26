اهتمام إسباني بمهاجم يونايتد في يناير

ؤويرغب صاحب الـ24 عامًا في الحصول على دقائق لعب أكبر مما يحصل عليه مع مانشستر يونايتد، مما جعله يفكر في الرحيل خاصة قبل منافسات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يدرس نادي إشبيلية إمكانية التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد، الذي يعاني من قلة المشاركة تحت قيادة المدرب روبن أموريم.

وخاض الدولي الهولندي خمس مباريات مع مانشستر يونايتد بواقع 90 دقيقة، إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وكان زيركزي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2024 قادمًا من بولونيا في صفقة قدرت بـ43 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".