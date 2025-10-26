المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 1
18:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
17:00
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الكونفيدرالية الأفريقية
المصري

المصري

1 0
21:00
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

1 1
18:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

0 3
19:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
22:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إيمري: إليوت عليه أن يثبت نفسه قبل أن يشارك بانتظام

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

08:58 م 26/10/2025
إيمري

إيمري

صرح أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، أن اللاعب هارفي إليوت يحتاج إلى التطور وإثبات قدراته من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بانتظام مع الفريق.

وأوضح إيمري سبب استبعاد إليوت من قائمة الفريق التي حققت الفوز 1-0 على مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن اللاعب شارك في خمس مباريات فقط منذ انضمامه على سبيل الإعارة من ليفربول مع إلزامية الشراء.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أجبت عن هذا السؤال في المؤتمر الصحفي بالأمس، أنا سعيد به لأنه يتدرب بشكل جيد، لكن حتى الآن أداؤه لم يكن كافيًا، وعليه أن يتأقلم أكثر، خصوصًا أن اللاعبين الآخرين يقدمون مستويات قوية".

وأضاف: "أنا سعيد لأنه شخص جيد ويتعامل باحترافية في التدريبات، وعليه أن يواصل العمل حتى يثبت نفسه في الفريق".

الدوري الإنجليزي إيمري إليوت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
المصري

المصري

1 0
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

63

تحضير وبناء هجمة من جانب فريق الاتحاد الليبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg