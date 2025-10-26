إيمري: إليوت عليه أن يثبت نفسه قبل أن يشارك بانتظام

صرح أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، أن اللاعب هارفي إليوت يحتاج إلى التطور وإثبات قدراته من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بانتظام مع الفريق.

وأوضح إيمري سبب استبعاد إليوت من قائمة الفريق التي حققت الفوز 1-0 على مانشستر سيتي، مشيرًا إلى أن اللاعب شارك في خمس مباريات فقط منذ انضمامه على سبيل الإعارة من ليفربول مع إلزامية الشراء.

وقال المدرب الإسباني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أجبت عن هذا السؤال في المؤتمر الصحفي بالأمس، أنا سعيد به لأنه يتدرب بشكل جيد، لكن حتى الآن أداؤه لم يكن كافيًا، وعليه أن يتأقلم أكثر، خصوصًا أن اللاعبين الآخرين يقدمون مستويات قوية".

وأضاف: "أنا سعيد لأنه شخص جيد ويتعامل باحترافية في التدريبات، وعليه أن يواصل العمل حتى يثبت نفسه في الفريق".