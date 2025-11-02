بعد بداية محبطة.. هل يرحل نونو سانتو عن وست هام؟

يعاني فريق وست هام يونايتد من تراجع في نتائجه هذا الموسم، حيث لم يحقق الفريق الملقب بـ"المطارق" أي فوز منذ تعيين البرتغالي نونو سانتو مدربًا له.

وتولى سانتو قيادة "المطارق" خلفًا لجراهام بوتر، الذي رحل عن منصبه بسبب سوء النتائج. وقد حقق المدرب البرتغالي نقطة واحدة من أربع مباريات فقط.

وتعرض فريق وست هام يونايتد لثلاث هزائم متتالية في آخر ثلاث مباريات أمام آرسنال، ووست هام، وليدز يونايتد.

ويحتل فريق وست هام المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط، من فوز وحيد كان على حساب نوتنجهام فورست، والتعادل مع إيفرتون.

وذكرت صحيفة "تايمز" أن إدارة وست هام لا تخطط لإقالة نونو سانتو من منصبه، بل ستدعمه في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة من خلال تعزيز صفوف الفريق.

وينتظر فريق وست هام مباراة مهمة يوم الأحد المقبل عندما يستضيف نيوكاسل على ملعب "الأولمبي" في إطار الجولة العاشرة من الدوري.