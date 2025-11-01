المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
راتكليف يرفض التعاقد مع هدف أموريم

محمد همام

كتب - محمد همام

09:47 م 26/10/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأحد، أن السير جيم راتكليف، المالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد، رفض طلب المدرب البرتغالي روبن أموريم.

وكان طلب أموريم يتضمن التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، في ظل نهاية عقده مع برشلونة في الصيف المقبل، وعدم وجود نية لدى النادي الكتالوني لتجديد عقد الهداف البولندي.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية أن راتكليف يرفض تكرار أخطاء الماضي بالتعاقد مع نجوم متقدمين في السن، والذين يقتربون من نهاية مسيرتهم الاحترافية.

وذكرت التقارير الصحفية أن هناك رغبة من أموريم في ضم ليفاندوفسكي في صفقة انتقال حر، في ظل رغبة البرتغالي في تعزيز الخط الأمامي للفريق.

وكان ليفاندوفسكي قد انتقل إلى برشلونة في صيف 2022 قادمًا من بايرن ميونيخ في صفقة مالية قدرت بـ45 مليون يورو.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 16 نقطة، بعد أن حقق "الشياطين الحمر" انتصارًا مثيرًا على حساب برايتون بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الأسبوع التاسع.

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة ضد نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل في الأسبوع العاشر من الدوري.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد ليفاندوفسكي راتكليف روبن أموريم

