سحق نادي توتنهام هوتسبير مضيفه إيفرتون (3-0) في مباراة جمعت بينهما على ملعب هيل ديكنسون، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وخسر إيفرتون لأول مرة في منافسات الدوري الإنجليزي على ملعبه الجديد، هيل ديكنسون، بعدما تجنب الهزيمة في 5 مباريات متتالية.

توتنهام يقسو على إيفرتون

تقدم توتنهام على إيفرتون بهدفين دون رد في الشوط الأول.

وسجل المدافع الهولندي فان دي فين ثنائية توتنهام بالطريقة نفسها، إذ حول برأسه كرة وصلته من بينتانكور في الدقيقة 19 نحو شباك إيفرتون ثم أضاف الثاني بعد عرضية رائعة من بيدرو بورو في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني، قضى بابي ماتار سار على آمال إيفرتون في الدقيقة 89، بعدما سجل من ضربة رأسية.

وقفز توتنهام 6 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليصل إلى المركز الثالث بـ17 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر أرسنال.

من جانبه، ظل إيفرتون في المركز الرابع عشر بالدوري الإنجليزي بـ11 نقطة.