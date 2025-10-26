المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أرتيتا يكشف.. إصابة ثنائي أرسنال أمام كريستال بالاس

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

10:25 م 26/10/2025
أرتيتا

أرتيتا - مدرب أرسنال

كشف المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، إصابة اثنين من لاعبي الفريق الأول أمام كريستال بالاس.

ويدين أرسنال بالفضل في تفوقه على كريستال بالاس إلى هدف اللاعب إيبيريتشي إيزي في مباراة جمعت بينهما على ملعب الإمارات ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

إصابة ثنائي أرسنال أمام كريستال بالاس

أكد أرتيتا إصابة كل من الفرنسي ويليام ساليبا والإنجليزي ديكلان رايس أمام كريستال بالاس.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرها موقع قناة NBC التليفزيونية: "شعور رائع جدًا.. سعيد للغاية لأنني كنت أعرف مدى صعوبة مواجهة كريستال بالاس، إنه فريق قوي بالفعل".

وأضاف: "واجهنا بعض الصعوبات في خلق فرص كبيرة ضد كريستال بالاس بسبب طريقة تنظيمهم الدفاعي، لكننا وجدنا طريقة لتسجيل هدف، وحافظنا على شباكنا نظيفة مرة أخرى".

وأكمل: "كانت لدينا العديد من المواقف الجيدة التي كان بإمكاننا أن نسجل خلالها أهدافًا، خاصة في الكرات الثانية".

وواصل: "اضطررت إلى استبدال ساليبا بسبب آلام شعر بها، وسنقيم حالته، لكنه لم يكن قادرًا على مواصلة اللعب مثل ديكلان رايس الذي شعر بانزعاجات عضلية".

قبل أن يختتم: "من المهم جدًا الخروج بشباك نظيفة.. كل فرق الدوري الإنجليزي صعبة جدًا، ويجب أن تكون في أفضل حالاتك دائمًا من أجل الفوز، والحفاظ على نظافة الشباك يساعد كثيرًا".

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مايكل أرتيتا

أخبار تهمك

