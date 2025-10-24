سار بيرنلي على خطى ليدز يونايتد وسندرلاند في حصد النقاط الثلاث هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليدز يونايتد أول انتصار له في الجولة التاسعة، بفوزه على وست هام يونايتد 2-1 مساء الجمعة، بفضل هدفين مبكرين من بريندن آرونسون وجو رودون.

وتبعه سندرلاند يوم السبت بفوز حاسم 2-1 على تشيلسي في ستامفورد بريدج. ونجح شمس الدين طالبي بديل "القطط السوداء"، في تسجيل هدف الفوز بهدوء في مرمى روبرت سانشيز في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه أكبر رصيد من النقاط في هذه المرحلة من الموسم منذ هال سيتي قبل 17 عامًا في موسم 2008/2009.

ولإكمال الثلاثية التاريخية من الانتصارات، أصبح لايل فوستر بطل بيرنلي في مولينيو يوم الأحد حيث حول المهاجم تمريرة حنبعل مجبري إلى هدف في الدقيقة 95 ليحسم المباراة 3-2 ضد ولفرهامبتون واندررز.

متى كانت آخر مرة فازت ثلاثة فرق صاعدة في نفس الجولة؟

حققت الأندية الثلاثة الصاعدة فوزها الأول في الجولة نفسها منذ نوفمبر من موسم 2020/2021.

قبل خمسة مواسم، كانت أندية وست بروميتش ألبيون وليدز وفولهام هي التي فازت بمبارياتها كصاعدين، في الجولة العاشرة من موسم 2020/21.

تغلب وست بروميتش ألبيون على شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0 على أرضه محققًا أول فوز له في ذلك الموسم، وتغلب ليدز على إيفرتون خارج أرضه بنفس النتيجة، وكلاهما يوم السبت 28 نوفمبر، وبعد يومين، فاز فولهام على ليستر سيتي بنتيجة 2-1.

نجا فريق واحد فقط من بين تلك الفرق الثلاثة الصاعدة من العودة إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم وهو ليدز يونايتد الذي احتل المركز التاسع.

وأنهى فولهام ووست بروميتش ألبيون الموسم في المركزين الثامن عشر والتاسع عشر على التوالي، وهبط كلاهما مع شيفيلد يونايتد صاحب المركز العشرين.