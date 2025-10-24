المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الجونة

الجونة

الدوري المصري
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
23:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين
الباطن

الباطن

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بعد انتصار بيرنلي.. متى كانت آخر مرة فازت ثلاثة فرق صاعدة في نفس الجولة؟

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:59 ص 27/10/2025
ليدز وبيرنلي وسندرلاند

ليدز وبيرنلي وسندرلاند

سار بيرنلي على خطى ليدز يونايتد وسندرلاند في حصد النقاط الثلاث هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق ليدز يونايتد أول انتصار له في الجولة التاسعة، بفوزه على وست هام يونايتد 2-1 مساء الجمعة، بفضل هدفين مبكرين من بريندن آرونسون وجو رودون.

وتبعه سندرلاند يوم السبت بفوز حاسم 2-1 على تشيلسي في ستامفورد بريدج. ونجح شمس الدين طالبي بديل "القطط السوداء"، في تسجيل هدف الفوز بهدوء في مرمى روبرت سانشيز في الوقت بدل الضائع، ليمنح فريقه أكبر رصيد من النقاط في هذه المرحلة من الموسم منذ هال سيتي قبل 17 عامًا في موسم 2008/2009.

ولإكمال الثلاثية التاريخية من الانتصارات، أصبح لايل فوستر بطل بيرنلي في مولينيو يوم الأحد حيث حول المهاجم تمريرة حنبعل مجبري إلى هدف في الدقيقة 95 ليحسم المباراة 3-2 ضد ولفرهامبتون واندررز.

متى كانت آخر مرة فازت ثلاثة فرق صاعدة في نفس الجولة؟

حققت الأندية الثلاثة الصاعدة فوزها الأول في الجولة نفسها منذ نوفمبر من موسم 2020/2021.

قبل خمسة مواسم، كانت أندية وست بروميتش ألبيون وليدز وفولهام هي التي فازت بمبارياتها كصاعدين، في الجولة العاشرة من موسم 2020/21.

تغلب وست بروميتش ألبيون على شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-0 على أرضه محققًا أول فوز له في ذلك الموسم، وتغلب ليدز على إيفرتون خارج أرضه بنفس النتيجة، وكلاهما يوم السبت 28 نوفمبر، وبعد يومين، فاز فولهام على ليستر سيتي بنتيجة 2-1.

نجا فريق واحد فقط من بين تلك الفرق الثلاثة الصاعدة من العودة إلى دوري الدرجة الأولى بنهاية الموسم وهو ليدز يونايتد الذي احتل المركز التاسع.

وأنهى فولهام ووست بروميتش ألبيون الموسم في المركزين الثامن عشر والتاسع عشر على التوالي، وهبط كلاهما مع شيفيلد يونايتد صاحب المركز العشرين.

مباراة سندرلاند القادمة
الدوري الإنجليزي سندرلاند بيرنلي ليدز يونايتد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg