رسميا.. أستون فيلا يعلن تجديد عقد ماتي كاش

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:22 م 27/10/2025
ماتي كاش

ماتي كاش

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي بشكل رسمي عن تجديد عقد لاعبه ماتي كاش اليوم الإثنين.

وقال أستون فيلا في بيان رسمي: "يُسعد نادي أستون فيلا أن يعلن عن توقيع ماتّي كاش عقدا جديدا مع الفريق".

وأوضح: "المدافع البولندي وافق على عقد جديد يبقيه في صفوف فيلا حتى عام 2029".

يذكر أن كاش، الذي مثّل منتخب بولندا في كأس العالم 2022، انضم إلى أستون فيلا في سبتمبر 2020 قادما من نوتنجهام فورست، الذي تدرّج في أكاديميته.

وشارك اللاعب صاحب الـ28 عاما في 13 مباراة مع أستون فيلا هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي أستون فيلا ماتي كاش

