رسميا.. أستون فيلا يعلن تجديد عقد ماتي كاش

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي بشكل رسمي عن تجديد عقد لاعبه ماتي كاش اليوم الإثنين.

وقال أستون فيلا في بيان رسمي: "يُسعد نادي أستون فيلا أن يعلن عن توقيع ماتّي كاش عقدا جديدا مع الفريق".

وأوضح: "المدافع البولندي وافق على عقد جديد يبقيه في صفوف فيلا حتى عام 2029".

يذكر أن كاش، الذي مثّل منتخب بولندا في كأس العالم 2022، انضم إلى أستون فيلا في سبتمبر 2020 قادما من نوتنجهام فورست، الذي تدرّج في أكاديميته.

وشارك اللاعب صاحب الـ28 عاما في 13 مباراة مع أستون فيلا هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

