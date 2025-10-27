المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مقدمة من فيفبرو.. صلاح ينافس ميسي ورونالدو للتواجد في فريق الأفضل 2025

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

05:40 م 27/10/2025
محمد صلاح

الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول

ينافس الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، ضمن 26 لاعبًا للتواجد في فريق العام 2025، المقدمة من النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو".

محمد صلاح في فريق فيفبرو

وكشفت "فيفبرو" عبر الموقع الرسمي، أن أكثر من 20 ألف لاعب كرة قدم رجال، قاموا بالتصويت لاختيار فريق العام، حيث تم اختيار 26 لاعبًا، أصحاب النسبة الأكبر من التصويت في مراكزهم.

وتم التصويت من جانب اللاعبين خلال الفترة 15 يوليو 2024 وحتى 3 أغسطس 2025، لاختيار 26 لاعبًا، بشرط خوضهم 30 مباراة رسمية خلال هذه الفترة.

إليكم قائمة الـ 26 لاعبًا التي يزينها محمد صلاح، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان / مانشستر سيتي).

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول / ريال مدريد)، باو كوبارسي (برشلونة)، فيرجيل فان ديك (ليفربول)، أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)، ويليام ساليبا (أرسنال).

خط الوسط: جود بيلينجهام (ريال مدريد)، كيفن دي بروين (مانشستر سيتي / نابولي)، لوكا مودريتش (ريال مدريد / ميلان)، جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)، كول بالمر (تشيلسي)، بيدري (برشلونة)، فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد)، فيتينيا (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، رافينيا (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (النصر)، لامين يامال (برشلونة).

وتعلن فيفبرو عن فريق عام 2025، بناءً على اللاعبين الذين حصلوا على التصويت الأعلى في مراكزهم، يوم الإثنين المقبل الموافق 3 نوفمبر، في تمام الساعة 2 بتوقيت أوروبا الوسطى، 3 بتوقيت مصر (التوقيت الشتوي).

وسيضم فريق العام من فيفبرو، حارس مرمى، 4 لاعبين في الدفاع، 3 بالوسط و3 في الهجوم.

ليفربول محمد صلاح فيفبرو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

