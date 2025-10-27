يقدم اللاعب المصري محمد صلاح أسوأ انطلاقة له في مسيرته مع نادي ليفربول منذ انضمامه في صيف 2017.

واكتفى صلاح بإحراز 4 أهداف وصناعة 3 أخرى في جميع المسابقات الرسمية مع نادي ليفربول هذا الموسم، ما لا يتناسب مع إمكانيات صاحب الـ33 عامًا.

أين يقع مركز صلاح بين الأكثر مساهمة في ليفربول؟

على مستوى تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي، يعيش صلاح أسوأ موسم له مع ليفربول. (طالع التفاصيل من هنا)

ولا يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة إلى محمد صلاح في جميع المسابقات الرسمية، إذ ساهم بـ7 أهداف في 13 مباراة.

وتمتد المعاناة التي يعيشها صلاح إلى جميع زملائه الآخرين في ليفربول، ما تسبب في خسارة فريق المدرب الهولندي آرني سلوت في آخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي على يد كريستال بالاس وتشيلسي ومانشستر يونايتد وبرينتفورد على الترتيب.

ورغم الصفقات الكبيرة التي حسمها ليفربول في الصيف، يبقى صلاح النجم الأهم في فريق سلوت، كالتالي..

1) صلاح: 7 مساهمات تهديفية

1) هوجو إيكيتيكي: 7 مساهمات تهديفية

1) كودي جاكبو: 7 مساهمات تهديفية

4) دومينيك سوبوسلاي: 6 مساهمات تهديفية

5) فيديريكو كييزا: 5 مساهمات تهديفية

واكتفى السويدي ألكسندر إيزاك بالمساهمة بهدفين فقط مع ليفربول، بينما صنع الألماني فلوريان فيرتز 3 أهداف دون أن يسجل، رغم أن الأول كلف خزينة النادي الإنجليزي 145 مليون يورو، والأخير 125 مليونًا.