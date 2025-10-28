المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
النادي ليس للبيع.. وولفرهامبتون يرفض عرضًا بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:39 ص 28/10/2025
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

أكدت تقارير شبكة سكاي سبورتس أن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي ليس معروضًا للبيع، رغم ما تردد عن تقدم رجل الأعمال الأمريكي جون تيكستور بعرض ضخم تصل قيمته إلى 400 مليون جنيه إسترليني للاستحواذ على النادي.

ويحتل وولفرهامبتون حاليًا المركز الأخير في جدول البريميرليج، في وقت تسعى فيه مجموعة فوسون الصينية المالكة للنادي إلى جذب استثمارات جديدة، لكنها لا تفكر في بيع النادي بالكامل.

ويُذكر أن تيكستور يواجه عدة نزاعات قانونية تتعلق بمجموعة استثماراته متعددة الأندية حيث اضطر في يوليو الماضي لبيع حصته البالغة 43% في كريستال بالاس مقابل 190 مليون جنيه إسترليني بعد خرق لوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بملكية الأندية المتعددة.

كما تخلى تيكستور عن إدارة ليون الفرنسي في يونيو الماضي بعد هبوطه المؤقت إلى الدرجة الثانية بسبب مخالفات مالية، قبل أن يعود النادي إلى الدوري الممتاز بقرار من المحكمة.

ويواجه حاليًا نزاعات جديدة مع شركائه في المجموعة، فيما ألغت محكمة برازيلية الأسبوع الماضي محاولته لتغيير مجلس إدارة نادي بوتافوجو.

الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون

