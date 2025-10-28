مانشستر يونايتد يرفض رحيل ماينو وزيركزي في يناير

ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد يخطط لرفض أي عروض لرحيل الثنائي كوبي ماينو وجوشوا زيركزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل نية النادي الاعتماد عليهما خلال فترة أعياد الميلاد المزدحمة بالمباريات.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين لم يحصلا على فرص كبيرة للمشاركة منذ بداية الموسم، لكن الجهاز الفني يرى أنهما سيكونان عنصرين مهمين في التشكيلة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع غياب عدد من اللاعبين الدوليين للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ومن المنتظر أن يفقد مانشستر يونايتد خدمات عدة أسماء في تلك الفترة، من بينهم أحمد ديالو وبرايان مبويمو ونصير مزراوي، وهو ما يجعل استمرار ماينو وزيركزي داخل الفريق أمرًا ضروريًا.

ويأمل النادي الإنجليزي في الحفاظ على استقراره الفني خلال النصف الثاني من الموسم، خصوصًا مع ضغط المباريات في البريميرليج وكأس الاتحاد الإنجليزي وبطولة أوروبا.