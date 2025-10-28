توماس فرانك يشيد بميكي فان دي فين ويؤكد تمسك توتنهام به

أعرب توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن تفاؤله الكبير بمستقبل المدافع الهولندي ميكي فان دي فين مع النادي، مشيدًا بالمستوى المميز الذي يقدمه منذ انضمامه للفريق.

وسجل فان دي فين هدفين في فوز توتنهام على إيفرتون بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في 13 مباراة هذا الموسم، مؤكدًا قيمته كلاعب دفاعي يملك قدرات هجومية مؤثرة أيضًا.

وأكد فرانك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب "يتطور باستمرار من حيث الدفاع والقيادة"، مشيرًا إلى أن النادي "يرتبط بعقد طويل الأمد معه ويعتبره جزءًا أساسيًا من مشروع المستقبل". وأضاف: "أعتقد أنه يدافع بشكل أفضل ويسجل أهدافًا بطرق متنوعة، وهذا يمنحنا قوة إضافية في الكرات الثابتة".

واختتم المدرب الدنماركي تصريحاته بالتأكيد على سعادة اللاعب داخل النادي، قائلاً: "يبدو أنه يستمتع بكرة القدم ويستمتع بوقته هنا، ونحن سعداء جدًا به. هذه علامة جيدة لمستقبل توتنهام".