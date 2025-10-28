المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

- -
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

- -
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

- -
18:10
الهلال

الهلال

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:00 م 28/10/2025
الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي

تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة العاشرة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 9 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما تنطلق الجولة العاشرة يوم السبت المقبل.

ومن أبرز المباريات المرتقبة في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، مواجهة ليفربول حامل اللقب مع أستون فيلا، والديربي اللندني بين تشيلسي وتوتنهام.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد جدول مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

السبت 1 نوفمبر 2025

برايتون × ليدز - 5 مساء

بيرنلي × أرسنال - 5 مساء

كريستال بالاس × برينتفورد - 5 مساء

فولهام × وولفرهامبتون - 5 مساء

نوتنجهام فورست × مانشستر يونايتد - 5 مساء

توتنهام × تشيلسي - 7:30 مساء

ليفربول × أستون فيلا - 10 مساء

الأحد 2 نوفمبر 2025

وست هام يونايتد × نيوكاسل يونايتد - 4 مساء

مانشستر سيتي × بورنموث - 6:30 مساء

الاثنين 3 نوفمبر 2025

سندرلاند × إيفرتون - 10 مساء

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

ليفربول الدوري الإنجليزي ترتيب الدوري الإنجليزي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

