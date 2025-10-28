تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بإقامة الجولة العاشرة من المسابقة.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 9 جولات من الموسم الجديد.

واختتمت الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما تنطلق الجولة العاشرة يوم السبت المقبل.

ومن أبرز المباريات المرتقبة في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، مواجهة ليفربول حامل اللقب مع أستون فيلا، والديربي اللندني بين تشيلسي وتوتنهام.

وفيما يلي نستعرض بالمواعيد جدول مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

السبت 1 نوفمبر 2025

برايتون × ليدز - 5 مساء

بيرنلي × أرسنال - 5 مساء

كريستال بالاس × برينتفورد - 5 مساء

فولهام × وولفرهامبتون - 5 مساء

نوتنجهام فورست × مانشستر يونايتد - 5 مساء

توتنهام × تشيلسي - 7:30 مساء

ليفربول × أستون فيلا - 10 مساء

الأحد 2 نوفمبر 2025

وست هام يونايتد × نيوكاسل يونايتد - 4 مساء

مانشستر سيتي × بورنموث - 6:30 مساء

الاثنين 3 نوفمبر 2025

سندرلاند × إيفرتون - 10 مساء

