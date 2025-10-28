كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من رحيل لاعبه الدنماركي راسموس هويلوند بشكل نهائي إلى نابولي الإيطالي.

هويلوند انتقل إلى نابولي في الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، بعد تضاؤل فرص مشاركته تحت قيادة روبن أموريم مدرب يونايتد.

ويتم تطبيق بند الشراء بشكل إجباري حال استيفاء عدة شروط، لكن يبدو أن نابولي على أي حال يرغب في شراء اللاعب صاحب الـ22 عاما بعد تألقه بقميص "البارتينوبي".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرو" البريطانية، فقد منح مانشستر يونايتد نابولي الضوء الأخضر لإتمام صفقة انتقال راسموس هولوند بشكل دائم إلى نابولي في يناير.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بشأن إتمام الصفقة بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى يونايتد للتخلص من هويلوند بعد سجله المخيب للآمال على مدار موسمين في قلعة "أولد ترافورد".

وشارك هويلوند في 6 مباريات مع نابولي حتى الآن، سجل خلالها 4 أهداف.