المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
22:45
ميلان

ميلان

كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر

النصر

- -
21:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإيطالي
ليتشي

ليتشي

- -
20:30
نابولي

نابولي

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأخدود

الأخدود

- -
18:10
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مانشستر يونايتد يوافق على بيع هويلوند إلى نابولي في يناير

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:49 م 28/10/2025
هويلوند

هويلوند

كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من رحيل لاعبه الدنماركي راسموس هويلوند بشكل نهائي إلى نابولي الإيطالي.

هويلوند انتقل إلى نابولي في الميركاتو الصيفي الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء، بعد تضاؤل فرص مشاركته تحت قيادة روبن أموريم مدرب يونايتد.

ويتم تطبيق بند الشراء بشكل إجباري حال استيفاء عدة شروط، لكن يبدو أن نابولي على أي حال يرغب في شراء اللاعب صاحب الـ22 عاما بعد تألقه بقميص "البارتينوبي".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرو" البريطانية، فقد منح مانشستر يونايتد نابولي الضوء الأخضر لإتمام صفقة انتقال راسموس هولوند بشكل دائم إلى نابولي في يناير.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة بشأن إتمام الصفقة بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى يونايتد للتخلص من هويلوند بعد سجله المخيب للآمال على مدار موسمين في قلعة "أولد ترافورد".

وشارك هويلوند في 6 مباريات مع نابولي حتى الآن، سجل خلالها 4 أهداف.

مانشستر يونايتد نابولي راسموس هويلوند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg