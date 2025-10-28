المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
جوارديولا يعلن موقف رودري وهالاند وخوسانوف قبل مواجهة سوانزي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:00 م 28/10/2025
جوارديولا

جوارديولا

طمأن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، جماهير النادي بشأن حالة عدد من لاعبيه قبل مواجهة سوانزي سيتي غدًا الأربعاء، في الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كأس كاراباو).

وخسر مانشستر سيتي مباراته الأخيرة أمام أستون فيلا بهدف دون رد، لتتوقف سلسلة اللاهزيمة عند تسع مباريات متتالية في مختلف المسابقات، حيث عانى الفريق من ضعف واضح في وسط الملعب رغم مشاركة جون ستونز في مركز الارتكاز الدفاعي.

وأكد جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء أن المدافع الأوزبكي عبد القدير خوسانوف أصبح جاهزًا للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في سبتمبر الماضي أمام آرسنال، قائلاً: "خوسا جاهز للعب بضع دقائق غدًا، لقد تدرب بشكل جيد في الأيام الماضية".

وعن إيرلينج هالاند، الذي تعرض لكدمة قوية بعد اصطدامه بالقائم في مباراة أستون فيلا، قال المدرب الإسباني: "هالاند يتحسن يومًا بعد يوم، لم أره اليوم لكننا سنتدرب مساءً وسنرى حالته بالضبط".

أما عن رودري، الذي يعاني من إصابة عضلية، أوضح جوارديولا أنه لم يتعافَ بشكل كامل بعد: "رودري لم يصبح جاهزًا بعد، يتدرب معنا جزئيًا، وبعد إصاباته العضلية المتكررة سنتعامل بحذر ونراقب تطوره خلال الأسبوع".

ويأمل مانشستر سيتي في العودة إلى طريق الانتصارات أمام سوانزي قبل سلسلة من المواجهات القوية ضد بورنموث وبوروسيا دورتموند وليفربول في الدوري ودوري أبطال أوروبا.

