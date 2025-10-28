المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
من باريس.. جوارديولا يحدد بديلا جديدا لرودري في مانشستر سيتي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:13 م 28/10/2025
رودري

جوارديولا ورودري

حدد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، لاعبا لتعويض نجمه الإسباني رودري، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وغاب رودري لفترات طويلة عن مانشستر سيتي منذ بداية الموسم الماضي بسبب إصابات مختلفة، وهو ما كلف الفريق التعثر في عدة مباريات، لاعتباره أحد الركائز الأساسية التي يستند عليها جوارديولا.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتبول إنسايدر" البريطاني، فإن جوارديولا يستهدف التعاقد مع البرتغالي جواو نيفيز، نجم باريس سان جيرمان، ليكون "البديل المثالي" لرودري في حالة تكررت غياباته الطويلة لاحقا.

جوارديولا معجب للغاية بقدرات نيفيز، الذي كان أحد أبرز العناصر التي قادت باريس للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأشار التقرير إلى أن السيتي تعاقد مع الهولندي تيجاني ريندرز في الميركاتو الصيفي، لكنه لم يتمكن من سد الفراغ في الأوقات التي غاب فيها رودري.

وشارك نيفيز في 11 مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا رودري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

