جارناتشو: أسلوب اللعب سبب انضمامي إلى تشيلسي

كشف أليخاندرو جارناتشو، لاعب تشيلسي، عن سبب انتقاله إلى فريقه الحالي قادما من مانشستر يونايتد.

جارناتشو انضم إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعدما خرج من حسابات روبن أموريم مدرب يونايتد.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية قال اللاعب الأرجنتيني: "من الواضح أنه في موسمي الأخير مع يونايتد، مع المدرب الجديد (في تشيلسي)، كانت هناك الكثير من التغييرات في وضع النادي وكان الأمر صعبا بعض الشيء".

وأضاف: "عندما تحدثتُ مع هذا النادي، ومع المدرب، كان أسلوب اللعب الحالي مهما أيضا".

وأوضح: "إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي شرح لي الكثير في مكالمة فيديو معه، لذا أعتقد أنها كانت خطوة مهمة جدا بالنسبة لي وفرصة للتطور كلاعب في فريق مثل البلوز"

وأردف: "أسلوب اللعب هنا رائع ومفيد جدا لي، بالإضافة إلى شغف الجماهير وكل شيء، هنا كل شيء سريع. أحب هذا النوع من كرة القدم، فالجميع يشاهد الدوري الإنجليزي الممتاز، إنه الدوري الأكثر إثارة".

وأتم: "لذا أنا سعيد لأنني اتخذتُ هذه الخطوة، والآن، وجودي هنا في تشيلسي أمرٌ لا يُصدق".