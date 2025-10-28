يهدد نادي أرسنال في 2025-2026 رقم تشيلسي القياسي بشأن أقوى خط دفاع خلال موسم واحد من منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد 9 جولات، برصيد 22 نقطة، وفارق 4 نقاط عن الوصيف بورنموث.

أرسنال يهدد تشيلسي

يعيش دفاع أرسنال أفضل أوقاته هذا الموسم تحت قيادة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا.

واستقبلت شباك أرسنال في 9 مباريات بالدوري الإنجليزي هذا الموسم 3 أهداف فقط، أي أن فريق أرتيتا يتلقى هدفًا وحيدًا كل ثلاث مباريات، ما يدين فيه بالفضل إلى تألق الحارس دافيد رايا.

ويشكل جابرييل وويليام ساليبا واحدة من أفضل الثنائيات الدفاعية في العالم، وحتى مع غيابهما أو غياب أحدهما في بعض المباريات، لا تتأثر منظومة أرتيتا، إذ يملك أيضًا موسكيرا، الوافد الجديد من فالنسيا.

وظهر دفاع أرسنال صامدًا أيضًا في المباريات التي اضطر خلالها إلى إشراك أحد أظهرته في قلب الدفاع، كتيمبر وكالافيوري.

وبحسب المعدل الحالي في استقبال الأهداف، يبدو أرسنال في طريق صحيح لتحطيم رقم تشيلسي القياسي بشأن أقوى خط دفاع في موسم واحد بالدوري الإنجليزي، عندما تلقى رفاق جوزيه مورينيو 15 هدفًا فقط في موسم 2004-2005.

- تشيلسي في 2004-2005: 15 هدفًا (بمعدل 0.39 هدف في كل مباراة)

- أرسنال في 2025-2026: 3 أهداف حتى الآن (بمعدل 0.33 هدف في كل مباراة)

أقوى 5 فرق دفاعية في تاريخ الدوري الإنجليزي

وفيما يلي، أقوى 5 فرق دفاعية في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1992..

1) تشيلسي في 2004-2005: 15 هدفًا

2) أرسنال في 1998-1999: 17 هدفًا

3) مانشستر يونايتد في 2007-2008: 22 هدفًا

3) ليفربول في 2018-2019: 22 هدفًا

3) تشيلسي في 2005-2006: 22 هدفًا

وحققت جميع الفرق السابقة لقب الدوري الإنجليزي بسبب تألق دفاعها، باستثناء ليفربول في موسم 2018-2019 عندما خسر اللقب بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، رغم أنه حصد 97 نقطة.